Condividi su







Questa sera, giovedì 18 marzo 2021 in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con L’Isola dei Famosi.

Il programma è prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini ancora in collegamento per essere risultata positiva al Covid.

Isola dei famosi puntata 18 marzo 2021, sbarcano altri naufraghi

Nel corso della serata entrano ufficialmente in gioco altri quattro naufraghi che si uniscono ai gruppi dei Buriños e dei Rafinados.

Si tratta di Beppe Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Mireya Stabile. I nuovi concorrenti, non appena arrivati sull’Isola, dopo il classico tuffo dall’elicottero, sono subito impegnati nelle prime prove da naufraghi.

Inoltre si scopre chi tra i nominati della puntata di lunedì scorso 15 marzo, è eliminato. In competizione ci sono Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti. Uno tra i due è il primo a dover lasciare Cayo Cochinos.

La decisione spetta, come al solito, ai telespettatori deciderlo. Il pubblico, infatti, può esprimere la propria preferenza attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS.

L’ultima sorpresa

Ma per il naufrago eliminato non tutte le possibilità sono finite. Come, infatti, è accaduto anche in passato, per chi deve abbandonare l’isola c’è in serbo una grande sorpresa. Significa che l’avventura nel programma non finirà qui. Probabilmente l’eliminato verrà spedito su un’isola deserta dove dovrà trascorrere un periodo di tempo. Accadde anche a Simona Ventura quanto partecipò.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola. Ci saranno anche nuove nomination.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 22 marzo.

Gli ascolti

La prima puntata de L’isola dei famosi edizione 2021 è stata accolta da buoni ascolti e da un discreto gradimento di pubblico. Infatti ha ottenuto £.6.02.000 spettatori una share media del 21.68% superando il kick off della precedente edizione che risale al 2019.

La share sale al 23.2% sul target 15-64 anni. Nella fascia di prima serata il programma ha raggiunto 4.973.000 spettatori. Ottimo risultato sui giovanissimi: 35.50% di share sul target 15-24 anni.

La novità della conduzione di Ilary Blasi sembra aver portato nuova linfa vitale al reality. Ha giovato anche l’interruzione di un anno ed un cast che comprende, questa volta alcuni personaggi davvero noti. E non il solito sottobosco di vip o presunti tali.

Condividi su