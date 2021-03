Condividi su







Cake Star Pasticcerie in sfida è in onda stasera venerdì 19 marzo alle 21:25 su Real Time. La nuova edizione del programma giunge al settimo episodio.

La puntata si svolge nella città di Treviso e provincia. Protagoniste di stasera tre pasticcerie venete. A condurre la trasmissione, come di consueto, Katia Follesa e Damiano Carrara.

Le tappe previste per questa sera sono la pasticceria Fondente, la pasticceria Al Volo e la pasticceria Pollicino. I locali si sfidano per vincere il trofeo di Cake Star.

Come d’abitudine, i giudici valuteranno con un punteggio da 0 a 5 stelle la categoria location, la categoria cabaret di paste e la categoria “pezzo forte”, ovvero il dolce scelto dal concorrente in gara esaminato.

Come ultimo fattore, un cliente abituale di ciascuna pasticceria propone il proprio dolce preferito ai giudici Follesa e Carrara. Nel caso convinca i giudici, la pasticceria otterrà 5 stelle aggiuntive.

I dodici episodi della nuova edizione di Cake Star possono inoltre essere visionati sul sito Discovery + in streaming.

Cake Star Pasticcerie in sfida 19 marzo, Pasticceria Fondente



I conduttori Katia Follesa e Damiano Carrara introducono i concorrenti uno alla volta.

Il primo concorrente in gara è Alessandro, il gestore della pasticceria Pollicino di Treviso. Alessandro inizia la propria carriera come cuoco, per poi diplomarsi anche come pasticcere, data la passione per i dolci.

A seguire ci sono le sorelle Alessia e Sara, proprietarie della pasticceria Al Volo, a Lancenigo, in provincia di Treviso. Il locale green è noto nella zona per torte, biscotti e soffici brioche di tipo vegano e gluten-free.

L’ultima pasticceria in sfida è Fondente, di Stefano. Fondente si trova a Roncade, e ha lo scopo di promuovere e valorizzare l’artigianalità.

La competizione inizia nella Pasticceria Fondente, gestita dal giovane ed ambizioso Stefano.

I concorrenti giudicano l’estetica del locale come poco delineata: il negozio non ha un aspetto di una pasticceria. Nel frattempo, il giudice Damiano si reca in laboratorio. Qui incontra Andrea, il braccio destro di Stefano. Il pasticcere sta lavorando ad una colazione salata, composta da una brioche con ricotta e prosciutto.

Nel momento dell’assaggio, giudici e concorrenti compiono una varia scelta. Damiano opta per il Tiramisù, dolce tipico di Treviso. Mentre Alessandro e Alessia non sono pienamente soddisfatti dei dolci proposti, le proposte di Katia sono state apprezzate.

Arriva il pezzo forte, il proprietario propone Voluttà, una torta composta da un biscotto alla mandorla e all’amaretto. Tuttavia, il dolce risulta troppo zuccherato al palato.

Di seguito i voti attribuiti dai concorrenti e da Katia a Stefano:

Alessandro: Location 2 / Cabaret delle paste 2 / Pezzo forte 1

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Alessia: Location 4 / Cabaret delle paste 3 / Pezzo forte 2

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Katia: Location 4/ Cabaret delle paste 4/ Pezzo forte 3

Il totale ottenuto è di 25 stelle. Damiano e Katia proseguono con il dolce consigliato dal cliente abituale. Massimo è un affezionato del locale, che compie 40 km in bici per recarsi a fare colazione da Fondente. La proposta ricade su una Millefoglie, un dolce classico che piace ma non convince a pieno né Katia né Damiano.

Pasticceria Al Volo

La competizione procede nella pasticceria Al Volo, il locale di Alessia. Al Volo è un locale gestito totalmente al femminile: nel laboratori lavora Sara, sorella della proprietaria, e la loro mamma. La pasticceria si trova a Lancenigo, una frazione in provincia di Treviso, ed è noto nella zona per essere attento agli sprechi e adatto alle esigenze di tutti.

I concorrenti avversari notano fin da subito nell’estetica del locale l’attenzione rivolta ai clienti. Osservando il cabaret, la scelta propone opzioni vegane, dolci senza glutine, e impasti particolari. Concorrenti e giudici assaggiano proposte come waffle al cardamomo, cheescake vegana, torta al radicchio.

Il pezzo forte della pasticceria Al Volo è la Torta Hana-bi. Si tratta di una crostana vegana composta da una frolla ai legumi e una marmellata ai frutti di bosco freschi, con crema pasticcera vegana. Il dolce non convince a pieno, in quanto non incontra il gusto di giudici e sfidanti.

Di seguito i voti attribuiti dai concorrenti e da Katia ad Alessia:

Alessandro: Location 3 / Cabaret delle paste 3 / Pezzo forte 2

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Stefano: Location 2 / Cabaret delle paste 3 / Pezzo forte 2

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Katia: Location 5/ Cabaret delle paste 4/ Pezzo forte 2

Il totale ottenuto è di 26 stelle. Nel momento del cliente abituale, Lorenzo sceglie un brownie al cioccolato bianco e noci. Nonostante la semplicità nell’eseguire il dolce, la proposta non vince il bonus.



Pasticceria Pollicino

La puntata di Cake Star di stasera 19 marzo si conclude da Pollicino, il locale di Alessandro. Nonostante il diploma da cuoco, la passione per i dolci spinge il gestore a specializzarsi anche come pasticcere. Alessandro ha acquistato il negozio di antiquariato del padre per realizzare il proprio sogno: trasformarlo in una pasticceria e un B&B, peculiarità del locale.

I concorrenti avversari osservano l’ambiente interno, che gudicano come confusionario a causa dei troppi stili. Damiano nel laboratorio incontra invece la collaboratrice di Alessandro, Chiara. Qui ha modo di scoprire che la specialità del locale è il Tiramisù, il suo dolce preferito. Nel momento dell’assaggio, concorrenti e giudici scelgono, tra le altre cose, proprio il tiramisù: la variante classica, al pistacchio e ai frutti di bosco.

Il pezzo forte proposto da Alessandro è la Torta Taormina, un dolce a base di bavarese al pistacchio, biscotto speziato e glassa al caramello. La torta è composta da tanti ingredienti, e questo ne penalizza il gusto.

Di seguito i voti attribuiti dai concorrenti e da Katia ad Alessandro:

Alessia: Location 2 / Cabaret delle paste 3 / Pezzo forte 2

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Stefano: Location 1 / Cabaret delle paste 1 / Pezzo forte 2

/ Cabaret delle paste / Pezzo forte Katia: Location 4/ Cabaret delle paste 3/ Pezzo forte 3

Il totale ottenuto è di 21 stelle. Il dolce del cliente habitué Patrizia è lo strudel, una scelta classica. La proposta, per quanto semplice, convince entrambi i giudici: si aggiudica il bonus di 5 stelle, portando Alessandro a 26 stelle.

Cake Star Pasticcerie in sfida 19 marzo, il vincitore della puntata

In base alla classifica attuale, in testa ci sono a pari punteggio Alessia ed Alessandro con 26 stelle. A seguire con un solo punto di differenza, il locale di Stefano.

I voti del giudice Damiano Carrara hanno il potere di confermare o ribaltare la situazione. Una volta aggiunte le sue valutazioni, la classifica definitiva decreta il vincitore della puntata di stasera. Grazie alle 11 stelle di Damiano, il locale Fondente scala la classifica.

A vincere il settimo episodio di Cake Star Pasticcerie in sfida è la pasticceria Fondente.

Stefano è quindi la Cake Star di Treviso, e vincitore della settima puntata di stasera 19 marzo.

Condividi su