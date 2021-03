Vite al Limite 9 Cindy Vela protagonista della quarta puntata del reality estremo

Condividi su







Questa sera, 25 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 torna in diretta l’Isola dei famosi 2021. La nuova edizione del reality show è condotta da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi. Interviene da casa Elettra Lamborghini, attualmente affetta da Covid e dunque in isolamento. Inviato in Honduras: Massimiliano Rosolino.

Isola dei famosi 2021, 25 marzo, la quarta puntata in diretta

Inizia la puntata. Scopriamo che negli scorsi giorni Gilles non si è sentito bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti medici. Dopo essere stato sottoposto a flebo per sedici ore si è rimesso in forze ed è tornato sull’Isola.

Anche stasera sono protagoniste le donne, che dovranno affrontarsi in una sfida per vincere “un maschio alfa”.

Ci saranno due manche e le naufraghe dovranno stare in apnea in mare. La prima prova è Elisa vs Valentina. La Isoardi abbandona dopo pochi secondi (17), la Persia poco dopo (28).

La seconda prova è Miryea vs Francesca. Miryea resiste poco ed il suo tempo sommato a quello di Elisa è di 0.38. Francesca ha un buon controllo e totalizza 1.03 (sommato al tempo di Valentina).

Isola dei famosi 2021, nuovo naufrago: Andrea Cerioli

Il premio per i Burinos è il nuovo naufrago Andrea Cerioli. Cerioli sbarca sull’Isola con due doni: un mazzo di fiori ed una rete da pesca. “Non mi sembra male, ci si può lavorare” – commenta Vera Gemma.

”Cerioli tanta roba. Ho fatto stalking sui social in questi giorni e devo dire che in costume tanta roba” – commenta Tommaso.

Su Parasite Island, Fariba ed Ubaldo vivono sereni ed affiatati. Scopriamo che Ubaldo è contento che sia il Visconte che Akash abbiano deciso di non rimanere con loro, perché sta molto bene solo con Fariba. Ilary insinua che tra loro ci possa essere della tensione sessuale.

Isola dei famosi 2021, 25 marzo, tensioni tra naufraghi

In Palapa vediamo come hanno trascorso la settimana i nominati Brando e Francesca. Giorgi non riesce a trovare la sua dimensione perché anche in questo gruppo è mal sopportato per il suo fare da leader ed il suo dare troppi consigli non richiesti. “È facile attaccare l’ultimo arrivato, però va bene” – commenta Brando.

Si parla poi di Valentina Persia, che ha dimostrato insofferenza nei confronti di Brando e di altri naufraghi che non si danno da fare per il bene del gruppo (soprattutto Vera Gemma). Vera prova a difendersi, ma riconosce il gran lavoro di Valentina.

Daniela attacca i Burinos spiegando di essersi sentita esclusa e tagliata fuori, mentre dice di essere stata accolta con gioia dai Rafinados. Gilles difende il suo gruppo e svela che la Martani parla moltissimo del suo essere vegana, così tanto da “sfinire” i propri interlocutori.

Isola dei famosi 2021, prova ricompensa ed infortunio

Burinos e Rafinados devono mettere da parte le tensioni interne e fare squadra per affrontare la prova ricompensa. Il gruppo vincitore potrà mangiare spaghetti con polpette al sugo. Ancora una volta sono i Burinos ad avere la meglio.

Durante la prova Paul si infortuna alla spalla e viene soccorso dal medico. I Burinos mangiano spaghetti e polpette con gran gusto, ma lasciano una porzione al compagno infortunato.

Momento Punto Z: Zorzi non perde l’occasione per lanciare una frecciatina a l’eliminato della scorsa settimana, Akash. Tommaso ricorda che non si vince l’Isola andandosene e rifiutando un’opportunità di rimanere in gioco, perciò le affermazioni di Akash, che si dichiara “vincitore dell’Isola” sono, a suo parere, senza fondamento.

Isola dei famosi 2021, Daniela vs Gilles

In Palapa Daniela e Gilles tornano a scontrarsi. La Martani spiega di stimare il naufrago, ma di non apprezzarne l’aggressività. Daniela si commuove e svela di aver vissuto questo problema anche in ambito familiare e di soffrirne. Gilles si scusa con lei e la va a baciare, però a sua volta dice di non apprezzare il fatto che Daniela non faccia parlare le persone e che lo accusi di fare il bullo.

Interviene Elettra: “Non hai usato delle belle espressioni. I modi cambiano molto“. “Anche lo zucchero nel cervello cambia sai” – si difende Gilles, spiegando che la fame non aiuta. Il naufrago dichiara di essere contro “bullismo, femminicidio e tanti altri temi. La violenza verbale non mi appartiene”. “Hai detto una cosa di gravità allucinante, mi hai fatto passare per un violento” – accusa poi Daniela.

“Non mi piace vengano strumentalizzate situazioni. La violenza è un’altra cosa. Gilles non è assolutamente un violento” – lo difende Tommaso. Il naufrago minaccia di andarsene. “Non posso sporcarmi ed essere accomunato ad un uomo violento” – spiega.

Isola dei famosi 2021, 25 marzo, la mamma di Elisa

Elisa si commuove pensando alla sua mamma. Sente molta nostalgia di casa e vorrebbe aver detto alla madre quanto le vuole bene e quanto sia importante nella sua vita. La Isoardi ha deciso che quando tornerà in Italia vorrà trascorrere del tempo da sola con lei ed organizzerà un viaggio.

“Un’esperienza come questa è una manna dal cielo per i rapporti. E’ successo anche a me al Grande Fratello Vip. Spesso purtroppo l’orgoglio si mette di mezzo. Imparerai a cogliere anche questo ed il rapporto con tua madre potrà ripartire al meglio” – le dice Tommaso. “La mamma lo sa. Anche se non dici nulla” – la rassicura Iva.

Isola dei famosi 2021, l’eliminato è Brando

Si torna in Palapa, dove Vera spiega di non aver apprezzato un’affermazione di Gilles, che l’ha rabbonita dicendole: “Stai tranquilla”. “Sono uno spirito libero, un cavallo pazzo. Non seguo il branco, non lo faccio fuori e non lo farò qui. Non mi piace che mi si dica cosa devo fare” – dice Vera. Tra lei e Gilles non sembra però esserci astio.

Momento verdetto: l’eliminato di questa sera è Brando Giorgi. Accetterà di rimanere su Parasite Island?

Si passa a parlare di Miryea, che sta affrontando con brio e positività l’avventura sull’Isola. La naufraga ha fatto amicizia con Drusilla, la “strana coppia” sembra completarsi. Miryea definisce Drusilla la sua “sorellina”.

Isola dei famosi 2021, prova immunità e primo nominato

Elettra Lamborghini lancia la sua rubrica “Elettrizzati”, in cui stila una classifica dei naufraghi che “sfilano meglio”. All’ultimo posto Gilles Rocca, al primo Francesca Lodo.

Prova immunità: Andrea e Roberto rappresentano la propria squadra in una sfida difficilissima. I due naufraghi devono rimanere in equilibrio su un piano inclinato. Andrea cede per primo, Roberto invece resiste, assicurando così la vittoria ai Rafinados.

Roberto ha la possibilità di salvare uno dei Burinos, dando il via ad una catena che porterà a scoprire il primo nominato di questa sera. Roberto salva Beppe, Beppe salva Valentina, Valentina salva Francesca, Francesca salva Gilles, Gilles salva Awed. La prima nominata è Vera Gemma. “Sono un po’ affranta perchè Vera mi piace” – commenta Elettra.

Isola dei famosi 2021, 25 marzo, le nomination

Brando arriva su Parasite Island ed Ilary gli propone di rimanere. “Da solo farò meno danni che in gruppo spero” – afferma ironicamente Giorgi, che sembra deciso a restare in gioco. La conduttrice gli concede del tempo per pensarci.

Momento nomination:

Gilles -> Awed

Valentina -> Awed

Awed -> Gilles

Francesca -> Awed

Beppe -> Gilles



Andrea -> Beppe

Vera -> Gilles

Brando conosce Fariba ed Ubaldo e decide di rimanere con loro, spronato dalla moglie. “Ho sentito mia moglie, di lei mi fido” – afferma.

È il momento delle nomination palesi dei Rafinados.

Angela -> Gilles

Drusilla -> Francesca

Roberto -> Awed

Miryea -> Beppe

Elisa -> Gilles

Daniela -> Gilles

I nominati di questa settimana sono Vera, Gilles ed Awed.

