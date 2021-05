Isola dei Famosi 2021 diretta 14 maggio: eliminata Emanuela Tittocchia

Condividi su







Lunedì 10 maggio, in diretta dalle 21.25, Canale 5, ha trasmesso la sedicesima puntata de L’Isola dei famosi 2021.

I naufraghi vengono uniti in un unico gruppo e non mancano le consuete sfide alle quali si sottopongono ad ogni puntata. La conduttrice svela il risultato del televoto tra Francesca Lodo, Fariba Tehrani ed Emanuela Tittocchia.

In studio sono presenti Vera Gemma con il fidanzato Jeda, Elisa Isoardi, Drusilla Gucci, Brando Giorgi e Akash Kumar. Presente ancora una volta anche Giulia Salemi per sostenere la madre Fariba.

Isola dei Famosi 2021, la diretta 10 maggio

Nella diretta del 10 maggio Ilary Blasi annuncia ai telespettatori che i naufraghi verranno riuniti in un solo team. Si collega poi con la Palapa dove la Primitiva Valentina Persia, a sorpresa, si trova accanto agli Arrivisti.

Si sofferma però sullo scontro avvenuto tra Francesca Lodo ed Andrea Cerioli per le nomination. L’ex tronista sostiene che la Lodo lo abbia votato per un motivo banale, ovvero per il fatto che si lamenta spesso per la fame. Non gradisce inoltre che la naufraga non prenda mai una posizione netta nelle discussioni. Francesca Lodo spiega in diretta che al di là del litigio non ha ricevuto il sostegno degli altri concorrenti.

La conduttrice svela già l’esito del televoto. Sono a rischio eliminazione Francesca Lodo, Emanuela Tittocchia e Fariba Tehrani. La concorrente eliminata è Francesca Lodo. Prima di andare via dà il suo Bacio di Giuda, come prevedibile, ad Andrea Cerioli.

Nei giorni scorsi gli Arrivisti hanno avuto la possibilità di far visita i Primitivi e di prenderne uno come “prigioniero”. Il gruppo ha scelto di portare via con sé Valentina Persia.

Isola dei Famosi 2021, la scelta di Isolde

Ilary Blasi comunica alla leader Isolde Kostner che ha un compito importante. Deve scegliere tre concorrenti che secondo lei non meritano di rimanere sull’Isola. Saranno di conseguenza a rischio nomination.

La Kostner opta per Awed, perché non contribuisce alle attività giornaliere e Valentina in quanto, in fondo, la teme come rivale. A sorpresa infine sceglie Roberto Ciufoli con il quale ha avuto una forte sintonia sin dal suo arrivo in Honduras.

Prima di proseguire la conduttrice annuncia che da questo momento non esistono più Primitivi ed Arrivisti perché vengono riuniti in un unico gruppo.

I tre possibili nominati hanno però possibilità di salvarsi sfidando un altro concorrente in un duello. Awed sceglie di sfidare Emanuela Tittocchia , Valentina invece opta per Rosaria. Roberto Ciufoli sceglie Fariba.

Iniziano Awed e la Tittocchia nel gioco del cosiddetto “girarrosto”. Dopo appena 30 secondi la naufraga è la prima a cedere e andrà quindi in nomination. Stesso destino per gli altri concorrenti che perderanno il duello.

Nel frattempo Francesca Lodo raggiunge Beatrice Marchetti su Playa Imboscadissima. L’ ex letterina decide di non tornare in Italia ma di rimanere con lei sulla spiaggia.

Isola dei Famosi 2021, Vera in studio, la sorpresa Andrea Cerioli

E’ il momento per Ilary Blasi di accogliere in studio l’ex naufraga Vera Gemma che si accomoda accanto al fidanzato Jeda. Dopodiché invita Andrea Cerioli a raggiungere la spiaggia. Deve decidere se mangiare dei biscotti o raggiungere la tenda dove lo attende una sorpresa.

Cerioli rinuncia al cibo perché è curioso di scoprire ciò che si nasconde dietro la struttura. Trova il cartonato della fidanzata Arianna, che è presente anche in studio per sostenerlo. Dato che Cerioli ha scelto “il cuore” anziché “la pancia”, Ilari Blasy decide di concedergli lo stesso i biscotti.

Si torna poi ai duelli. E’ il turno della sfida tra Valentina Persia e Rosaria Cannavò. Devono tenere le braccia ben distese e sostenere dei pesi. La Cannavò cede ad appena 13 secondi dall’inizio della prova.

Ilary Blasi si occupa poi di un concorrente che ha violato il regolamento. Roberto Ciufoli ha oltrepassato il confine per prendere dei fruttini nel territorio dei Primitivi. Per punizione dovrà rinunciare alla sua porzione di riso per una settimana.

Ora però Ciufoli deve sfidare Fariba nella Prova del Fuoco. Entrambi i naufraghi segnano un nuovo record arrivando a 5 minuti e 19 secondi. Per tale ragione la conduttrice ha scelto di premiarli non mandandoli in nomination.

Isola dei Famosi 2021, la Prova Leader del 10 maggio

Come in tutte le puntate è il momento per naufraghi di affrontare la Prova Leader alla quale possono partecipare solo 7 concorrenti. Sono escluse le nominate Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò. Accanto a loro Fariba Tehrani ed Ignazio Moser per lievi infortuni.

I partecipanti vengono scelti tramite il gioco della catena. La inizia Isolde e la termina Miryea Stabile.

Ecco chi partecipa al gioco: Isolde, Matteo, Awed, Valentina, Roberto, Angela Melillo e Miryea Stabile.

Nella sfida devono cercare di rimanere in equilibrio poggiando i piedi su dei paletti e deve sorreggere con entrambe le mani dei pesi legati a delle funi. Nel corso della prova i concorrenti devono spostare i piedi su altri paletti in modo da allagare sempre più le gambe. Cadono per primi Roberto, Awed e Matteo.

Rimangono le donne a contendersi il titolo ma Isolde si conferma ancora una volta Leader.

Intanto in studio Akash Kumar si sottopone ad una prova per concedere una ricompensa a Francesca Lodo e Beatrice Marchetti. Doveva rimanere per due minuti appeso ad una struttura ma si è fermato a 37 secondi dalla fine. Le due naufraghe devono così rinunciare alla ricompensa, un 1 kg di pasta.

Isola dei Famosi 2021, le nomination del 10 maggio

E’ giunto il momento delle nomination, segrete per tutti. E’ immune Isolde Kostner mentre Rosaria ed Emanuela sono già al televoto. A loro si uniranno altri due naufraghi di cui uno è scelto dalla Leader.

Ecco come hanno votato i naufraghi:

Andrea Cerioli– > Angela

Valentina Persia– >Roberto

Matteo Diamante– > Roberto

Angela Melillo–> Roberto

La Melillo però si scontra con Vera Gemma che cerca di provocarla. Entrambe si accusano a vicenda di non essersi risparmiate alcun colpo sull’Isola.

Miryea Stabile –>Angela

Awed – > Roberto

Ignazio Moser – > Roberto

Roberto Ciufoli– > Matteo

Emanuela Tittocchia– > Roberto

Fariba Tehrani –> Awed

Fariba riceve dal reality una torta per festeggiare il suo compleanno.

Rosaria Cannavò– > Roberto

Isolde Kostner–> Valentina

Vanno al televoto Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia.

