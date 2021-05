Isola dei Famosi 2021 diretta 21 maggio: Ilary Blasi proclama il primo finalista

Condividi su







16 anni e incinta Italia racconta oggi la storia di Chiara. La giovanissima è la protagonista del secondo doppio episodio dell’ottava stagione di 16 Anni e Incinta Italia. Va in onda in prima tv assoluta giovedì 20 maggio alle 22.00 su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW).

16 anni e incinta Italia, la storia di Chiara

Chiara, salernitana, frequenta il quarto anno dell’istituto alberghiero ed è una ragazza piena di passioni e talento. In particolare, ama cantare e il suo sogno è diventare una cantante a livello professionale.

Adesso – da quando aspetta il piccolo Christian – la sua vita è molto cambiata, anche se non intende mettere da parte i suoi sogni. Scoprire di essere incinta è stato uno shock sia per lei, sia per Simone, il suo compagno, con il quale stava insieme da appena un mese. Chiara, in ogni caso, non si è mai sentita sola. Ha una famiglia allargata splendida che la circonda d’affetto e non le fa mancare nulla, e le sue amiche non hanno mai smesso di supportarla in questa sua scelta.

Il docu-reality di MTV, unico nel suo genere, vuole essere un racconto neutrale e senza pregiudizi sui cambiamenti che questo percorso comporta. Un percorso che, oltre a trasformare la vita delle ragazze, modifica anche gli equilibri delle persone a loro più vicine.

In concomitanza con il programma, all’indirizzo www.mtv.it/aispa verrà attivata una pagina con utili informazioni su contraccezione, prevenzione e gravidanza.

MTV ha chiesto il supporto della AISPA (Associazione Italiana Sessuologia e Psicologia Applicata), associazione non profit operante su territorio nazionale con cui aveva già collaborato in tutte le edizioni italiane di 16 Anni e Incinta. L’Associazione, con base a Milano e fondata nel 2001, ha lo scopo di stimolare la cultura sessuologica in un’ottica integrata comprensiva delle componenti mediche e psicologiche, così da poter rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche di ogni fascia di utenza. In questo modo, a chi ha bisogno di aiuto viene data l’opportunità di accedere ad una consulenza autorevole in modalità totalmente anonima.

Sul sito www.mtv.it/16annieincinta saranno disponibili news e curiosità. La pagina ufficiale dello show su Facebook è https://www.facebook.com/16AnnieIncintaItalia.

Il programma sui social

Sulle piattaforme social e sul sito di MTV due mini-format esclusivi. Il primo è “16 Anni e Incinta 8…E Poi?” dove le mamme di questa stagione rispondono ad alcune domande, per scoprire meglio chi sono, che cosa hanno fatto dopo lo show e tante altre curiosità. Il secondo è “16 Anni E Incinta 8 – La Giornata Tipo” dove le giovani mamme raccontano la loro giornata ideale dalla sveglia alla buonanotte, da due differenti punti di vista: prima della nascita e dopo la nascita del loro bambino.

Spazio anche ai video tutorial dove le protagoniste di 16 Anni e incinta danno dritte su come cambiare i pannolini, ricette per neonati, consigli per il trucco e tanto altro ancora.

