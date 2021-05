Isola dei Famosi 2021 anticipazioni 31 maggio: la semifinale, in studio Francesca Lodo

Condividi su







Ecco le anticipazioni della puntata del 31 maggio, la semifinale de L’Isola dei famosi 2021. Ilary Blasi, si sofferma sugli episodi accaduti durante la settimana. Annuncia anche il risultato del televoto tra Isolde Kostner e Matteo Diamante.

Non mancherà inoltre il consueto collegamento con Cayo Paloma, dove stanno convivendo Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli.

In studio inoltre sono presenti alcuni ex naufraghi. Tra questi Vera Gemma con il fidanzato Jeda, Beppe Braida, Ubaldo Lanzo, Daniela Martani e tanti altri. Interviene anche Francesca Lodo, che ha terminato il periodo di quarantena. E’ confermato anche l’arrivo in studio di Emanuela Tittocchia.

Il prossimo ed ultimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021 sarà lunedì 7 giugno. Verrà proclamato il vincitore della quindicesima edizione.

Isola dei Famosi 2021, il terzo finalista

Sull’Isola attualmente sono rimasti 7 naufraghi. Si tratta di Andrea Cerioli, Awed, Ignazio Moser, Miryea Stabile, Isolde Kostner, Valentina Persia e Matteo Diamante.

Andrea Cerioli ed Ignazio Moser sono già finalisti. Nel corso della diretta però si aggiunge un terzo concorrente. Sarà scelto attraverso il televoto tra i vincitori di alcune prove.

I due eliminati Beatrice e Roberto stanno invece proseguendo la convivenza su un’altra isola.

Isola dei Famosi 2021 anticipazioni 31 maggio, Awed

Ilary Blasi, nella puntata del 31 maggio, si sofferma su Awed. In questo periodo gli isolani sono in fermento perché ognuno spera di vincere in reality. Ma al tempo stesso desiderano presentarsi al meglio per l’ultima puntata.

In vista della finale, Ignazio Moser ha deciso di intraprendere con Awed un percorso di preparazione atletica. In tal modo il ragazzo potrà mostrarsi in gran forma nonostante l’eccessivo dimagrimento.

Il secondo finalista, soprannominato ironicamente il “sergente Moser”, ha infatti realizzato per Awed un intenso programma di allenamento. Quotidianamente lo obbliga ad eseguire flessioni, addominali e anche un po’ di corsa.

Nel corso della diretta il “soldato Awed” racconta al pubblico come si stanno svolgendo il suo “addestramento”. Ha già annunciato nel day time che qualora arrivasse in finale, è pronto a tagliare barba e capelli come Moser.

Le tensioni tra Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli

Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli vivono insieme sulla stessa isola da qualche settimana. Inizialmente si trovavano su Playa Imboscadissima. Successivamente per volere della produzione si sono trasferiti su Cayo Paloma, un’isola più confortevole.

La convivenza era iniziata in modo pacifico ma qualche giorno fa hanno avuto un acceso diverbio. Ciufoli ha accusato la Marchetti di non sorvegliare il fuoco. Esso è fondamentale per gli isolani per la cottura degli alimenti.

Ciufoli infatti si sveglia spesso di notte per controllare che sia ancora acceso. L’altra naufraga invece preferisce dormire. La Marchetti ha inoltre aggiunto che, anche in passato, lo accendeva solo nel momento in cui ne aveva bisogno.

La conduttrice non solo si occupa del loro litigio. Annuncia infatti anche quale sarà il destino dei 2 naufraghi. I telespettatori infatti scoprono se continueranno a vivere su Cayo Paloma per l’ultima settimana. Potrebbero infatti anche unirsi di nuovo agli altri naufraghi.

