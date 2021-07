Due sorelle un solo corpo: la storia di Carmen e Lupita su Real Time

Condividi su







Lunedì 19 luglio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island 2021.

Sette giorni fa Claudia e Ste, hanno deciso di lasciare insieme il reality e molto probabilmente convoleranno a nozze il 7 agosto 2021. Filippo Bisciglia prosegue il racconto dell’evoluzione del viaggio nei sentimenti delle quattro coppie rimaste. Sono Manuela e Stefano, Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio.

Temptation Island 2021, la diretta del 19 luglio

Nella diretta del 19 luglio la prima coppia analizzata è Floriana e Federico. La ragazza ha deciso di partecipare a Temptation island perché si sente, da molti mesi, trascurata da Federico. Il fidanzato però all’interno del villaggio è sempre più vicino alla single Vincenza.

Dopo aver visionato nel pinnettu alcuni filmati in cui Federico riempie di attenzioni Vincenza, Floriana scoppia in lacrime. Federico oltre a denigrare continuamente la fidanzata, spiega a Vincenza che lei rappresenta la sua donna ideale e vorrebbe frequentarla anche al di fuori del reality. A questo punto Floriana chiede il falò di confronto immediato ma Federico non si presenta all’incontro.

Floriana è molto rammaricata perché avrebbe voluto confrontarsi per comprendere se lui prova davvero qualcosa per Vincenza.

Temptation Island 2021, Manuela e Stefano

Il reality si occupa ora di Manuela e Stefano. Manuela ha instaurato una forte legame con Luciano ed ammette tra le righe di non aver perdonato fino in fondo i tradimenti di Stefano. Quest’ultimo, convinto che Manuela voglia lasciarlo, prova a corteggiare Federica.

Agli altri fidanzati racconta che più conosce Federica e più si rende conto che forse Manuela non è la donna giusta per lui. La reputa adatta “solo a svolgere le faccende domestiche” mentre lui desidera al suo fianco una fidanzata più dinamica.

Federica ricambia il suo corteggiamento, facendogli già le prime scenate di gelosia. Manuela è certa che qualora Stefano e Federica si mettano insieme, tradirà anche lei come ha fatto con tutte le sue ex.

Al contrario Stefano, convocato nel pinnettu, non è affatto stupito della vicinanza tra Manuela e Luciano.

Il falò tra Floriana e Federico

La trasmissione torna sulla coppia Floriana e Federico. Nel corso del falò femminile, accade qualcosa di inaspettato. In un video Federico racconta a Vincenza, che sta pensando ancora a Floriana ma allo stesso tempo non riesce a provare le stesse emozioni che gli fa vivere la single.

Il giorno dopo Federico invita Vincenza a cena e trascorrono una piacevole serata sulla spiaggia. Floriana chiede nuovamente il falò di confronto. Stavolta Federico è pronto a confrontarsi con lei.

Floriana è molto adirata perché lui non vuole ammettere di essersi infatuato di Vincenza. Al contrario Federico spiega di averla corteggiata solo per mettersi alla prova.

Floriana ha finalmente compreso che Federico non la persona giusta mentre il fidanzato si è reso conto di non poter fare a meno di lei. Floriana spiega a Bisciglia di averlo amato tanto ma di non meritarsi di soffrire così. Nonostante le lacrime di Federico, Floriana sceglie di andare via da sola.

Temptation Island 2021 diretta 19 luglio, falò maschile, Jessica e Alessandro

Durante il falò maschile, Filippo Bisciglia ha un video da mostrare a Stefano. Manuela e Luciano sembrano essere sempre più intimi e lui è pronto a frequentarla anche fuori da Temptation Island. Floriana inoltre la esorta a non rinunciare a Luciano in quanto la sua storia con Stefano è ormai finita. Stefano invece per ripicca continua dare attenzioni solo a Federica.

Jessica viene convocata nel pinnettu per visionare un filmato che riguarda Alessandro. Dopo aver pensato solo agli allenamenti ha deciso di concedersi un ballo con Carlotta. Ciò non infastidisce Jessica, anzi è felice che lentamente ” Alessandro si stia svegliando”. Per il momento infatti non sembra essere gelosa ma è comunque infastidita dai suoi atteggiamenti.

Al contrario Alessandro, nel falò maschile, è così adirato dell’avvicinamento tra Jessica e il single Davide che interrompe la visione dei filmati.

Temptation Island 2021, Natascia e Alessio

Nell’ultima parte della trasmissione il reality si sofferma sull’ultima coppia Natascia e Alessio. Il ragazzo è sicuro dei propri sentimenti mentre Natascia preferisce non pensare a lui per viversi questa esperienza con spensieratezza. Per lei infatti non vi è alcun video. Alessio invece è obbligato ad osservarla mentre si relazione con i single del villaggio.

In chiusura Federico chiede di poter rincontrare la sua ex fidanzata Floriana per avere un’ultima chance. Solo nella prossima puntata scopriremo se la ragazza ha accettato.

