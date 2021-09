Primo Appuntamento 6, le coppie della seconda puntata di martedì 7 settembre

Condividi su







Oggi, venerdì 3 settembre 2021, torna Bake Off Italia: Dolci in forno 9 con la prima puntata su Real Time.

Segui con noi in diretta la prima puntata dalle 21:20 di questa sera sul canale 31 del digitale terrestre.

Anche quest’anno la conduzione del cooking show dedicato alla pasticceria è affidata a Benedetta Parodi. I concorrenti sono 20 e le puntate, ognuna dalla durata di un’ora e mezza, saranno complessivamente 14.

Bake Off Italia 9 puntata 3 settembre – Le novità

Si conferma il team dei giudici ormai affezionato al programma: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Quest’anno però non ci sarà Csaba Dalla Zorza, presente, invece, nell’ultima edizione del 2020.

La location resta la suggestiva Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore in Lombardia, e ospiterà tutte le sfide del cooking show.

La prima è prova creativa, in cui gli sfidanti realizzano un dolce su una base scelta dai giudici rivisitandolo con un proprio tocco personale. Segue prova tecnica, in cui i partecipanti devono riprodurre alla lettera il dolce proposto dai giudici. Terza è la prova Wow, il cui focus è sorprendere. Infine, il cavallo di battaglia prevede la creazione di un dolce di invenzione da parte di ognuno dei concorrenti.

Quest’anno una novità sorprende i concorrenti: il vincitore potrà realizzare il proprio programma di cucina su Food Network.

Bake Off Italia 9 – La prima prova

Benedetta Parodi dà il via alla prima puntata di Bake Off Italia, presenta i giudici e invita i concorrenti ad accomodarsi ognuno nelle proprie postazioni nel parco di Villa Borromeo d’Adda.

La conduttrice spiega subito le regole del gioco per superare la prima puntata. Sono tre le prove previste per aggiudicarsi un posto ufficiale nella cucina del cooking show.

La prima prova è quella creativa e viene affrontata nel parco, il concorrente che non riesce a superarla, dovrà entrare nel tendone per svolgere la prova tecnica. Non finisce qui e colui che non supera la prova tecnica, deve affrontare un’ultima prova: la prova salvezza.

La prova creativa prevede di preparare dolce tipico della propria città, denominato “il dolce di casa mia“. Damiano Carrara sfoggia subito la propria creazione come esempio per i concorrenti. Avranno 100 minuti per la preparazione.

Passano 40 minuti dall’inizio della prima prova, e Peperita, già concorrente della scorsa edizione del 2020, spiega perché si trova a gareggiare nuovamente nella nona edizione. Durante le riprese di Bake Off Italia 8, Peperita ebbe un piccolo incidente alla caviglia per cui non potè più proseguire nel gioco. Ecco la sua opportunità di portare a termine la propria esperienza.

Ogni sfidante spiega, durante la preparazione, la scelta della torta da presentare ai giudici. Le storie sono diverse, ed ogni torta racconta qualcosa dei concorrenti, dall’infanzia ai momenti più importanti. Il tempo della prova giunge quasi al termine e, purtroppo, la torta della concorrente Rosanna si rompe. Fortunatamente Knam le giunge in aiuto e la rasserena di essere ancora in grado di porvi rimedio.

Quali concorrenti superano la prima prova

Il tempo è scaduto ed è il momento di presentare le torte dei concorrenti. La prima a presentare il dolce è Gloria, con una torta alle mele con cui è solita festeggiare nel giorno del suo compleanno. Gloria supera la prova. Tocca a Roberto che presenta la sua versione della cassata, con cui supera la prova. Natascia e Simone non convincono i giudici e non superano la prova. Lola convince da subito e passa il turno. Non è la volta buona per Naney, Edoardo e Daniela che non superano la prova.

Enrico, con la sua Torta Paradiso conquista sorprendentemente i giudici e viene promosso a pieni voti. Peperita dovrà svolgere la prova tecnica e quindi non passa il turno, mentre Gloria P. con un rotolone convince i giudici. Così come Pedro e Matteo.

Rosanna, già sconfortata dall’incidente della torta, purtroppo dovrà ripetere la prova. Giuseppe con la Torta di riso non passa, mentre Marco, Gerardo, Pancrazia, Patrizia e Lora superano la prova.

Bake Off Italia 9 – La seconda prova

Tutti i concorrenti che non hanno superato la prova creativa entrano in tendone per svolgere la prova tecnica.

I pasticceri devono ricreare la torta proposta da Ernst Knam, chiamata “Torta Grande Italia“. La torta è composta da una ganache al cioccolato fondente, bagna con zafferano e nocciole e ripieno con crema alla ricotta. La forma è quella dello stivale, e i colori della bandiera italiana. La particolarità della prova è il “passaggio misterioso” secondo cui Knam non ha rivelato la quantità di zafferano da utilizzare per la bagna. Il tempo previsto per la prova è di 150 minuti.

Terminata la prova tecnica, i giudici assaggiano le torte al buio, senza sapere chi le ha realizzate. Sono solo in tre a superare la prova, il resto dei concorrenti dovrà affrontare la prova salvezza.

I giudici rivelano in ordine di classifica le torte migliori e quindi chi supera la prova, e chi no. Il primo classificato è Simone, al secondo posto c’è Patrizia e il terzo spetta a Natascia. I tre si spostano in balconata, mentre il resto dei concorrenti deve affrontare la prova salvezza. A farlo sono Naney, Rosanna, Daniela, Giuseppe, Edoardo, Lora, Pancrazia e infine Peperita, che per un pelo non è riuscita ad aggiudicarsi un posto in balconata.

Bake Off Italia 9 – La terza prova

Gli otto concorrenti che non hanno superato la prova tecnica, devono affrontare l’ultima prova per entrare ufficialmente nella cucina di Bake Off Italia.

La prova salvezza prevede di ricreare una personale versione della nuova casetta di Clelia, costruita appositamente in suo onore per questa nuova edizione all’interno della Villa. Il tempo necessario per svolgere la prova è di 150 minuti.

Al termine della prova, i concorrenti dispongono le proprie creazioni adagiandole su un finto prato disposto sul tavolo d’assaggio dei giudici. Terminato l’assaggio, vengono annunciati i concorrenti che superano la prova. Daniela, Rosanna, Pancrazia, Peperita e Lora entrano ufficialmente a far parte dei concorrenti di Bake Off Italia 9.

Edoardo, Nancy e Giuseppe sono i peggiori della prova salvezza, ma solo uno di loro deve abbandonare il tendone. Proprio quando stanno per svelare il concorrente eliminato, Rosanna interrompe il responso, annunciando a malincuore di dover lasciare il gioco per alcuni problemi personali, dichiarando “la mia famiglia ha bisogno di me“.

L’evento cambia le carte in tavola, e i giudici decidono di non eliminare nessuno dei tre peggiori della prova salvezza.

Condividi su