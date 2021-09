Undressed dal 16 settembre in esclusiva solo su Discovery+

Condividi su







Lunedì 13 settembre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la prima puntata del GF Vip 6. La conduzione è ancora una volta affidata ad Alfonso Signorini. E’ affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il conduttore riapre le porte della Casa più spiata d’Italia per accogliere 22 nuovi concorrenti, che sono stati divisi in due gruppi. Nella puntata d’esodio Signorini accoglie i primi partecipanti. Gli altri entreranno venerdì 17 settembre. Anche quest’anno è infatti previsto il doppio appuntamento settimanale.

GF Vip 6, la diretta 13 settembre

Nella diretta del 13 settembre Alfonso Signorini ringrazia il pubblico ritrovato promettendo ai telespettatori che i nuovi concorrenti sono pronti ad emozionarli con le le storie. Successivamente accoglie le due nuove opinioniste che saranno al suo fianco per la nuova edizione. Sono Adriana Volpe, ex GF Vip 4, e Sonia Bruganelli.

Il conduttore annuncia la prima concorrente che entrerà nella Casa. E’ la soprano Katia Ricciarelli che viene introdotta dalla classica clip di presentazione. Racconta di aver cominciato a cantare all’età di 8 anni. Ha debuttato nel 1969 e nel corso della lunga carriera ha anche fatto l’attrice e ha partecipato al reality La Fattoria. Dopo la lunga storia d’amore con il tenore Josè Carreras è stata sposata per circa 18 anni con Pippo Baudo.

La Ricciarelli è visibilmente emozionata prima del suo ingresso. A lei l’onore di mostrare per la prima volta ai telespettatori l’interno della nuova casa che ha subito alcune modifiche. Oltre ad avere un salone più grande, l’appartamento è più colorato rispetto a quello della scorsa edizione.

Il secondo concorrente ad entrare è Manuel Bortuzzo che viene accolto affettuosamente dalla Ricciarelli. Il ragazzo ha scelto di partecipare per mandare al pubblico dei messaggi positivi per combattere i pregiudizi nei confronti della disabilità.

Nel 2019 è infatti rimasto gravemente ferito dopo un colpo di pistola, che lo ha costretto sulla carrozzina. Nonostante tutto non ha mai abbandonato il nuoto, la sua grande passione, ed ha nel frattempo imparato a suonare il pianoforte. Bortuzzo potrà continuare a nuotare anche nella piscina del GF.

Al Grande Fratello dopo 13 anni torna Raffaella Fico, ma stavolta come Vip. Dopo la prima esperienza nel reality ha lavorato per molto tempo in televisione ma anche come modella.

GF Vip 6, Montano, le sorelle Selassié, Belli, Cipriani, Goria

Il quarto concorrente che sta per varcare la Porta Rossa è Aldo Montano, schermidore professionista. Ha partecipato per la prima volta alle Olimpiadi nel 2004. Quest’anno a Tokyo è riuscito a conquistare l’argento.

Nella Casa ritroverà Katia Ricciarelli con la quale ha condiviso l’esperienza televisiva de La Fattoria. E’ sposato ed ha due figli. Ad accogliere Montano c’è un gruppo di piccoli schermidori.

Le prossime concorrenti sono le tre sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié. Sono discendenti dell’ultimo Imperatore d’Etiopia. La loro madre è italiana mentre il padre è etiope. Sono tutte e tre single e sperano di trovare l’amore dentro la Casa. Le sorelle dopo aver attraversato un tunnel quasi completamente al buio si ritrovano nella social room. A turno leggono alcuni commenti degli spettatori.

Il prossimo ad entrare è Alex Belli. Dopo un passato di attore e di modello, ha aperto un studio fotografico. Si è sposato lo scorso 26 giugno con Delia Duran con la quale ha partecipato a Temptation Island.

Al Grande Fratello torna anche Francesca Cipriani che ha già partecipato nel 2006. Da allora ha preso parte ad alcuni programmi televisivi e ha svolto piccoli ruoli come attrice. Assieme a lei il giornalista Amedeo Goria che entra nella Casa dopo l’ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, reduci dall’ultima edizione.

GF Vip 6 diretta 13 settembre, Tommaso Zorzi, Sorge

Arriva a sorpresa in studio Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione. Zorzi saluta le Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié che conosce molto bene. In passato ha anche vissuto per un mese “a palazzo”. Zorzi dà loro il permesso di poter entrare nella Casa. Prima di andare via Zorzi si accomoda per alcuni minuti accanto a Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Nel frattempo la Cipriani è costretta ad accomodarsi su un’altalena, che sale gradualmente. La Cipriani, terrorizzata in quanto soffre di vertigini, chiede al conduttore di scendere perché ha dei giramenti di testa.

Altra concorrente ad entrare nella prima puntata è Soleil Sorge. L’influencer ha una madre americana ed un padre abruzzese. E’ una delle ex fidanzate di Luca Onestini, che ha conosciuto a Uomini e donne. La Sorge ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi e a Pechino Express. Una volta arrivata davanti alla Porta Rossa, ammira la Cipriani ancora sospesa sull’altalena.

E’ il turno di Gianmaria Antinolfi. E’ un imprenditore di origini napoletane. Ha avuto una relazione con alcune donne dello spettacolo come Belen Rodriguez e Dayane Mello. Ha avuto un flirt anche Soleil Sorge con la quale dovrà vivere sotto lo stesso tetto.

GF Vip 6 Russo, Nazzaro, Eletti

Alfonso Signorini accoglie Carmen Russo. La showgirl racconta di essere ancora molto innamorata del marito con il quale ha una redazione da moltissimi anni. La concorrente rassicura Enzo Paolo Turchi affinché non sia geloso.

Assieme a lei c’è Manila Nazzaro, incoronata Miss Italia 1999 da Alberto Sordi. Ha lavorato per molti anni in televisione e non solo. E’ fidanzata da quattro anni con Lorenzo Amoruso con il quale ha partecipato a Temptation Island.

Signorini invita la Nazzaro a confrontarsi con Adriana Volpe per una vecchia questione. La Nazzaro anni fa venne sostituita da lei all’ultimo momento per un programma televisivo. La Nazzaro non nasconde il rammarico che provò all’epoca. Durante il confronto le due donne si chiariscono in pochi minuti senza dare origine ad alcun litigio.

Nel frattempo Francesca Cipriani, appena scesa dall’altalena, entra nella Casa.

E’ il turno di Tommaso Eletti, che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Accusato di maschilismo ed insultato sui social per alcune sue dichiarazioni, vuole mostrare al pubblico “un altro Tommaso”. Entra insieme a Ainett Stephens, l’ex Gatta Nera de Il Mercante In Fiera.

Signorini invita la coppia a raggiungere la stiva della Love Boat. Dopo aver esplorato l’ambiente raggiungono gli altri concorrenti.

GF Vip 6, le nomination del 13 settembre

Alfonso Signorini annuncia che già dalla prima puntata sono previste le nomination. Solo le donne però devono mettersi in gioco nominandosi tra loro. Sono di conseguenza esclusi gli uomini. Le sorelle Selassié valgono come un solo concorrente.

Ecco come hanno votato:

Katia Ricciarelli– > Manila Nazzaro (confessionale)

(confessionale) Manila Nazzaro– > Sorelle Selassié

Raffaella Fico– >Manila Nazzaro

Soleil Sorge– > Raffaella Fico

Ainett Stephens– > Sorelle Selassié

Francesca Cipriani– > Sorelle Selassié

Carmen Russo– > Sorelle Selassié

Sorelle Selassié–>Francesca Cipriani.

Hanno ricevuto più voti in assoluto le Selassié che in realtà non vanno in nomination. Dovranno però soggiornare nella stiva della Love Boat assieme ad un uomo. Scelgono Alex Belli.

