GF Vip 6 diretta 20 settembre: sorprese per Aldo Montano e Carmen Russo

Parte l’ottava stagione di Tu si que vales questa sera 18 settembre su Canale 5 alle ore 21:20.

Il programma va in onda dal 2014 e fino ad ora le edizioni sono state sette.

Alla conduzione si confermano per il quinto anno consecutivo il trio formato da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Sabrina Ferilli dal 2019 svolge il ruolo di Giudice popolare. La novità di quest’anno è Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione appena conclusasi di Amici. A quanto pare, la ballerina avrà il compito di curare una serie di contenuti pubblicati sulla piattaforma Witty Tv.

L’ospite di questa prima serata sarà Gianmarco Tamberi, il campione olimpico di Tokyo 2020.

L'ospite di questa prima serata sarà Gianmarco Tamberi, il campione olimpico di Tokyo 2020.

Tu si que vales 18 settembre – Diretta della prima puntata

Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara danno il via alla prima puntata di Tu si que vales 2021.

Dopo la presentazione della giuria e di Giulia Stabile, entrano in studio i Tip e Tap, ospiti già noti nel programma.

I primi ad esibirsi sono il Duo Rokashkovs, una coppia di artisti che si esibiscono nella pratica dei volteggi in aria. L’esibizione è spettacolare ed ottiene 4 sì, e il 95% dei voti dalla giuria popolare.

Il secondo ad esibirsi è Jonathan Goodwin, 41 anni. L’uomo presenta un’esibizione mozzafiato e pericolosissima: il gioco della balestra mortale. Il concorrente dovrebbe evitare i colpi delle quattro balestre posizionate davanti a sé con la vista oscurata da appositi occhiali. Tutto ciò solo grazie al suo udito, con cui ascolterà il riempimento delle borracce che attiveranno il grilletto delle balestre. L’esibizione è ben riuscita e l’artista non solo ottiene il 100% dei voti dalla giuria popolare, ma anche il pass per la finale con l’accordo dei quattro giudici.

I terzi concorrenti sono due esibizionisti dallo spettacolo alquanto strano, che porta i giudici ad addentrarsi nel buio della campagna romana, sicuramente esternamente agli studios. Comunque non conquistano la giuria popolare da cui ottengono solo il 36% di sì.

Tu si que vales 18 settembre – continuano le esibizioni

Il quarto concorrente è Sadeck con il suo spettacolo “Geometrie Variabili“. Sadeck è un coreografo e ballerino francese, che coordina le danze del muro vivente alle sue spalle, composto da ballerine e ballerini seduti in ordine tra loro che si muovono solo usando le braccia e la testa. Maria spende ottime parole nei suoi confronti, non solo, ma si complimenta per la sua bellezza. Sadeck specifica che i ballerini che lo hanno accompagnato hanno imparato la coreografia in soli due giorni. Il coreografo ottiene sì al 93 %.

Maria chiama sul palco Giulia Stabile proponendole di improvvisare un ballo in compagnia di Sadeck. Il ballerino si complimenta con Giulia, dicendole che è davvero dotata.

La serata prosegue con l’ingresso di Francesco Lauro, pronto per ballare danza afro. L’uomo suscita simpatia nei confronti dei giudici, in particolare di Gerry Scotti che lo prende nella Scuderia di Gerry. La giuria popolare gli dona un sì al 73%. Il minimo per superare il turno è il 75 %. I giudici gli propongono di esibirsi in un’altra danza sulle note del brano Maracaibo. A questo punto guadagna un sì al 90 %.

Tu si que vales – Entra in studio il campione olimpico Gianmarco Tamberi

Gianmarco parla di fronte al pubblico del suo grande sogno realizzato. Sono parole emozionanti che riempiono l’atmosfera in sala.

A questo punto il conduttore Martin invita Teo Mammucari ad esibirsi sul palco nel salto in alto, sostenendo che all’età di 26 anni Teo riuscì in un salto di due metri e sedici. Teo tentenna, Maria De Filippi irrompe e prova lei stessa a saltare.

Alessandro Parabiaghi, youtuber di 26 anni, è il sesto concorrente della serata. Il ragazzo si esibisce con un gioco di magia, per cui chiede la collaborazione di Belen Rodriguez, e successivamente di Gerry Scotti. Alessandro conquista decisamente i giudici ed ottiene dalla giuria popolare un sì all’87%.

I prossimi concorrenti sono I Legionari, che esibiscono in prove atletiche tra cui push up e muscle up. Dovranno fare il più alto numero di ripetizioni in 30 secondi. Teo Mammucari interrompe l’esibizione, ritenendo che uno dei concorrenti non si è esibito in maniera corretta con l’esercizio push up. Ecco che viene chiamato subito a sfidare uno di loro.

I ragazzi ottengono sì al 62 %

Entra in studio la cinquantacinquenne Alessandra, che con graziosa umiltà chiede ai giudici di esibirsi in quella che è da sempre la sua più grande passione: il canto. La concorrente si esibisce accompagnandosi con la propria chitarra.

I giudici le danno quattro sì e la giuria popolare il 100 %.

Gerry Scotti e Maria De Filippi vogliono darle il pass per la finale, peccato però che Teo Mammucari e Rudy Zerbi non si alzano dal proprio posto e Alessandra non ottiene il pass.

È il turno di Santé Biagetti che si esibisce per imitare alcuni dei cantanti più noti. Rudy e Sabrina interrompono la sua esibizione, ma Gerry gli chiede di continuare. Prosegue l’esibizione e Santé ormai prende con simpatia la sua permanenza sul palco, tant’è che, consapevole di non essere molto bravo nelle imitazioni, ammette “a me bastava vedere la Ferilli“. A quel punto Sabrina si concede ad un ballo con lui.

L’esibizione misteriosa

Entra in studio il prossimo concorrente. “Fiducia e coraggio sono le parole che ho scelto per l’esperimento di questa sera” dice totalmente mascherato e con il volto coperto da una maschera. Il personaggio invita tutti i giudici a partecipare sul palco e a formare delle coppie. Comincia la coppia formata da Rudy e Sabrina, che dovrà abbandonarsi e lasciarsi cadere fidandosi del proprio compagno che dovrà afferrarla. Continuano in questa maniera Gerry e Maria, e nuovamente Rudy che crea una coppia con Teo.

La puntata prosegue con un’esibizione alquanto particolare. Il protagonista è un cantautore un po’ fuori dagli schemi, che entra con i presupposti di cantare ispirandosi a de Gregori. Rudy lo interrompe dicendogli che è totalmente fuori tempo, ma l’artista non la prende bene, si esibisce nuovamente e, al momento della votazione, discute con Rudy affrontandolo con estrema presunzione. La giuria popolare lo boccia un no al 74 %.

Arrivano le Ladies Soprano, quattro giovani donne dai 26 ai 33 anni che si esibiscono in un canto lirico. Le ragazze conquistano la giuria popolare con 96 % di sì.

Tu si Que Vales 18 settembre – The Holmickers

Si esibiscono gli Holmickers in un numero di atletica resa in maniera comica. Tutti i componenti indossano costumi da zombies, tentando di rappresentare lo scenario di Frankenstein. La giuria popolare apprezza particolarmente con un 98% dei sì.

Il prossimo concorrente è Brian Spotts, venuto dall’America per il suo numero che consiste nel mettere in equilibrio un uovo di gallina.

Dapprima stupisce pubblico e giuria, successivamente per via anche dell’aria condizionata l’artista non riesce a mantenere in equilibrio l’uovo sopra un ago. A quel punto chiede ai giudici se vogliono provare loro stessi che, però, non riescono nell’impresa.

I giudici apprezzano, ma la giuria popolare lo boccia con un no al 69 %.

L’esibizione sulle note di “C’è tempo” di Ivano Fossati

Irene, Niccolo e Angelo sono dei ballerini e al contempo sono tutti una famiglia. Angelo è il più piccolo del nucleo e l’intenzione dei genitori è quella di rappresentare a 360 gradi l’ambiente familiare, tra momenti belli e brutti.

La giuria popolare vota sì al 93 %.

La puntata di questa sera finisce qui. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 25 settembre.

