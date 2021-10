Il Contadino Cerca Moglie 2021 diretta 21 ottobre: la quarta puntata

Condividi su







Questa sera, 15 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf Vip 6 puntata 15 ottobre 2021, Rosolino e Magnini nella Casa

Inizia la puntata. Alfonso accoglie in studio Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino e annuncia che i due ex nuotatori entreranno nella Casa.

Si passa poi a parlare del “bicchiere-gate”. Negli scorsi giorni Soleil ha lanciato un bicchiere sul tavolo per correre a spingere il pulsante. Lì vicino c’era Raffaella, che l’ha accusata di aver avuto una mancanza nei suoi confronti perché il bicchiere si sarebbe potuto rompere facendole male. Soleil ha negato l’accusa, spiegando di essersi fatta prendere dall’entusiasmo nel tirare il bicchiere ma che non vi era alcun pericolo.

Sonia Bruganelli ritiene che Raffaella Fico ce l’abbia con Soleil sia dall’inizio. “Se ti tolgono dalla cucina che tu ci sia o non ci sia nella Casa non fa differenza” – afferma l’opinionista. “Se per te essere in casa significa essere arrogante, insultare e litigare non mi interessa” – ribatte la Fico. Francesca Cipriani difende Raffaella, definendola “una ragazza perbene”.

”Molte donne all’interno della casa hanno paura di essere in ombra e considerano Soleil la regina. Hanno capito che forse solo coalizzandosi hanno possibilità di farle scacco” – commenta Adriana Volpe.

Gf Vip 6, Amedeo diviso tra Guenda e Vera

Nella scorsa puntata Amedeo Goria ha ricevuto la visita della sua compagna Vera, che gli ha raccontato di aver avuto una gravidanza “isterica”. Scopriamo i commenti degli altri gieffini, che dubitano della veridicità del rapporto tra Amedeo e Vera, si chiedono perché Goria sia entrato nella casa da single ed insinuano che la relazione sia costruita a tavolino per ottenere visibilità.

“La donna della mia vita l’ho già avuta ed è Maria Teresa. Non posso pronosticare quel che sarà. Qualora Vera manifestasse il volere di avere figli la lascerei libera” – spiega Amedeo.

Goria esce in passerella dove trova un bouquet e intuisce che si parlerà di nozze. Il pensiero va subito a Vera, ma in realtà è sua figlia Guenda a sposarsi.

Guenda lo raggiunge in passerella, dove commossa gli dedica dolci parole e dice la sua su Vera: “Voglio dirti davanti a tutti che sono orgogliosa di te e che sei il papà migliore del mondo. Questa settimana me la sono presa con Vera per la storia della gravidanza perché l’ho trovata irrispettosa nei nostri confronti. Una serie di cose non ci sono quadrate, capisco che a volte si possa giocare nel gossip ma non è corretto costringerti ad elaborare una notizia del genere dentro alla casa”.

Accanto a Guenda arriva Mirko, il suo fidanzato, che chiede ad Amedeo la mano della ragazza. “Siamo felici di iniziare a celebrare questa unione così bella” – commenta Amedeo.

Gf Vip 6, Vera vs Guenda

Subito dopo Goria incontra Vera in giardino. La donna sembra arrabbiata con il compagno: “Non parliamo la stessa lingua”. Vera spiega che andrebbe anche subito all’altare con Amedeo, ma che lui non pare della stessa idea, e dichiara che non si metterà mai contro Guenda perchè da figlia ha tutto il diritto di esprimersi.

Guenda li raggiunge e affronta Vera: “Non ho mai avuto nulla contro di te. Quello che penso è che dall’inizio del suo percorso tu non l’abbia molto sostenuto e anzi tu l’abbia ridicolizzato. Il tuo desiderio di fare interviste ed essere invitata era molto grande. Hai toccato una tematica molto delicata come la gravidanza. Io soffro di endometriosi e penso che su questo non si debba giocare”.

Vera spiega di aver fornito la documentazione medica alla redazione del Gf, di aver avuto lei stessa problemi ad avere bambini e per dimostrare la sua buona fede racconta un aneddoto molto privato: “La sera prima di entrare nella Casa, Amedeo ricordi che mi hai detto ‘Mi lasci entrare in bianco nella casa? E io non ti ho detto nulla per alleggerirti”. Davanti a queste dichiarazioni Alfonso allibisce e lascia lo studio. “Faccio questo lavoro da 18 anni e io a San Benedetto del Tronto non ne ho mai conosciuti” – commenta poi Signorini una volta tornato.

Prima di congedarsi dalla figlia e dalla compagna, Amedeo chiede loro di scambiarsi “un segno di pace”. Vera e Guenda acconsentono.

Gf Vip 6 puntata 15 ottobre 2021, Miriana e Nicola

Si passa a parlare di un’altra coppia, quella composta da Miriana e Nicola. I due sembrano sempre più vicini ed attratti l’uno dall’altra.

“L’ultima storia che ho avuto è stata un po’ difficile. Questa persona viveva con noi. C’è un bambino e io gli ho promesso che non gli avrei più presentato nessuno” – dice Miriana, spiegando di essere attratta ma di avere dei tentennamenti. Nicola dichiara di provare dei sentimenti: “Prima non provavo sentimenti veri a causa della dipendenza. Ora da lucido è tutto più reale”.

I loro coinquilini sono a favore della nuova coppia, soprattutto Raffaella e Katia. “Voglio dire a Nicola che è un figo” – commenta Sonia Bruganelli.

Gf Vip 6, Soleil e Sophie scontri pre-puntata

Soleil e Sophie si sono scontrate ancora una volta il giorno prima di una puntata. Manila ed altre concorrenti hanno il sospetto che questi scontri siano pianificati per far parlare delle due. “E’ una persona della quale non voglio essere amica. Non mi interessa neanche più la quieta convivenza. Sarà solo buongiorno e buonasera. Ho capito quanto sono scema ad essere caduta nella trappola di creare le clip il giorno prima della puntata alle 2 di notte” – commenta Sophie.

Soleil conferma i sospetti delle sue coinquiline, ma addossa la colpa a Sophie: “Mi sono chiesta ‘forse state calcando un po’ la mano”.

Francesca svela di aver saputo lo scorso agosto che Sophie e Soleil si erano incontrate a cena per accordarsi su dinamiche da creare nella Casa. Alfonso sprona le concorrenti all’onestà: “Premesso che non credo che vi siate preparate strategie ed anche se fosse per noi il Grande Fratello entra nel momento in cui fate l’ingresso in Casa, vi dico che la carta vincente è essere voi stessi, è questo che fa vincere il Grande Fratello”.

Gf Vip 6, nuove coppie e sogni a lieto fine

Sophie è protagonista anche di un gossip romantico: Gianmaria ha infatti capito che prova dei sentimenti per lei ed è deciso a lasciare la sua fidanzata Greta. Stasera si dichiara apertamente: “Quando mi sono avvicinato a Sophie ho capito che Greta nel mio cuore non c’era più”.

Sophie è perplessa: “Sono tanto confusa perchè è partita come una cosa puramente fisica, dove però Gianmaria non mi piaceva per le sue indecisioni. Ieri sera mi ha promesso che mi dimostrerà che carattere ne ha”.

Gianmaria dovrà dunque convincere Sophie, che sembra però altrettanto interessata a lui.

Momento eliminazione: Amedeo deve abbandonare la Casa. Raffaella si dice felice di rimanere per i sorrisi di cattiveria che non vedrà.

Si passa a parlare di Manuel, che ha un grande desiderio: partecipare alle Paralimpiadi. Stasera riceve la sorpresa di due campioni suoi amici: Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini.

Il primo ad entrare nella casa è Rosolino: “Adesso più che mai, anche fuori dall’acqua, ci continuiamo ad assomigliare. Ti seguo in tutto e per tutto. Stai facendo un bel percorso, sei tu. Ho conosciuto Manuel in un momento difficile e vederlo così forte mi ha fatto capire il suo pedigree da atleta e nuotatore. Il lieto fine vuol dire combattere, giocarsela”.

Tocca poi a Magnini: “Fuori un sacco di ragazze si sono innamorate di te. Ti ho sentito parlare con Aldo di sport ed è stato bello. Il motto delle paralimpiadi è ‘spirito e movimento’. Incarni benissimo tutto questo. Fuori ci saremo io e Massi ad aspettarti per fare qualche bracciata insieme”.

“Guardavo le loro gare e mi emozionavo e ora sono qui davanti a me, i miei idoli, a far emozionare me” – commenta Manuel. “E’ la staffetta” – gli risponde giocosamente Rosolino.

Gf Vip 6 puntata 15 ottobre 2021, nomination al femminile

Momento nomination, prima di iniziare Jo Squillo dichiara che inizierà lo sciopero della fame per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al caso di Chico Forti.

Stasera saranno nominabili solo le donne e andranno al televoto le tre più votate. Sono immuni Francesca, Manila, Carmen e le sorelle Selassiè.

Al televoto vanno Raffaella, Soleil, Sophie e Miriana.

