Grande Fratello Vip 6 nuovi concorrenti: chi sono e quando entrano

Condividi su







Questa sera, 18 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf Vip 6 puntata 18 ottobre 2021, sorpresa per Aldo Montano e Katia Ricciarelli

Inizia il programma. Alfonso parla con le quattro nominate: Soleil, Sophie, Raffaella e Miriana. Signorini chiede loro per colpa di chi sono in nomination. Sophie ritiene sia colpa di Jo. Raffaella non incolpa nessuno, è rimasta delusa da Manila ma pensa che sarebbe comunque arrivata in nomination. Soleil incolpa ironicamente Raffaella perchè “ha convinto le altre a votarmi”. Miriana pensa sia colpa della sua poca confidenza con gli uomini e soprattutto con Manuel.

Si parla poi delle incomprensioni tra Raffaella e Davide. La Fico non stima Silvestri, da lei ritenuto poco sincero e “senza una vita fuori”. Davide, Alex e Soleil pensano invece che Raffaella sia una “viperetta”, si sia alleata con Ainette e che le due stiano tramando qualcosa.

“Sono una donna pensante e più che autonoma” – ribatte Ainette. Alex spiega la sua sintonia con Davide e Soleil: “Tra diversi ci si piace”. Davide ribadisce apertamente la sua antipatia nei confronti della Fico e della Stephens.

Gf Vip 6, una romantica sorpresa per Aldo Montano

Aldo riceve a sorpresa la visita di sua moglie Olga. I due, entrambi atleti, si sono incontrati a Mosca grazie ad un’amica comune. Qualche tempo dopo però lui era ancora indeciso nel suo corteggiamento e lei ha preferito bloccarlo su tutti i social. Questa mossa è stata decisiva e ha fatto capire ad Aldo che voleva stare con lei.

Prima di rivedere Olga, Aldo riceve un video dalla sua bimba Olimpia. La figlia gli dedica dolci parole.

Olga ed Aldo si incontrano in giardino e sono visibilmente emozionato ed innamorati. “Devi andare avanti, siamo tutti d’accordo. Hai accanto a te delle belle persone, devi divertirti e stare bene” – dice la moglie ad Aldo e racconta di sentire la sua mancanza quando nella vita di tutti i giorni le succede qualcosa e vorrebbe raccontarglielo.

Olga regala al marito un paio di boxer con una loro foto ed un cuoricino di pasta di sale fatto dalla figlia Olimpia.

Alfonso chiede ad Olga quali siano i suoi concorrenti preferiti e lei fa il nome di Carmen Russo (“artista anche dentro”) e di Giucas Casella (“il mago”).

Gf Vip 6, Miriana, Nicola e…Bruno ed Andrea?

Si passa a parlare di Miriana e Nicola, nuova possibile coppia della casa. Lui si dice innamorato, ma lei è spaventata dall’intensità del suo sentimento e tentenna. “Devo capire se mi piace veramente” – spiega lei dopo averlo respinto più volte. Le motivazioni del suo “blocco” sono principalmente le telecamere e la differenza d’età.

Alfonso chiede a Miriana di andare nel confessionale e le chiede se per caso la sua ritrosia non sia dovuta ad un uomo, Bruno, con il quale avrebbe un impegno fuori dalla casa. Miriana smentisce di avere legami e si definisce “una donna libera”.

C’è un altro gossip da sciogliere che vede protagonista Miriana. Andrea Casalino ha infatti raccontato di aver percepito l’attrazione che l’ex coinquilina provava nei suoi confronti e di averla frenata. Miriana indignata prende le distanze da lui e smentisce la notizia. “Stai un po’ a rosicà” – lo provoca lei. “C’hai provato con metà cast” – le dà man forte Sophie.

In seguito alle nomination della scorsa puntata Manila e Raffaella hanno discusso. La Fico si è sentita tradita da quella che reputava una sua amica. Manila ha spiegato di averla votata perché pensava che volesse uscire e tornare da sua figlia.

Le due si sono chiarite, ma il loro rapporto si è incrinato.

Gf Vip 6, il passato doloroso di Lulù

Lulù racconta aneddoti passati traumatici. Un episodio che l’ha fortemente segnata è il ricatto di un ragazzo che la perseguitava e minacciava di rendere pubbliche alcune sue foto nuda. Aveva solo 16 anni e questa vicenda l’ha sconvolta. Ancora oggi soffre per questo e vive stati di profonda insicurezza.

“Non devi voler uscire dal tuo mondo di rifugio, dal tuo mondo bello. Quella è una ricchezza, sarà la tua salvezza finché vivrai” – la rassicura Alfonso. “Il mondo di favola in cui vivo mi fa stare bene” – spiega Lulu.

Le sue sorelle sono state e sono ancora oggi la sua forza. Clarissa si commuove e racconta di aver imparato molto dalla sofferenza della sorella. “Sono le mie bimbe e le amo tanto” – dice Jessica.

Le principessine ricevono una emozionante lettera della mamma.

Gf Vip 6 puntata 18 ottobre 2021, Soleil nomina Raffaella

Momento televoto: Soleil è la preferita dal pubblico a casa, è immune ed ha la possibilità di fare il nome di una “rivale” e mandarla direttamente in nomination. Soleil nomina Raffaella: “Voglio lanciare un messaggio. Di guerre vere ce ne sono troppe e di guerre serie da fare ne abbiamo ancora tante. Qui dentro va preso tutto più come un gioco. Nomino Raffaella perchè non apprezzo la sua voglia di fare una guerra inutile”.

“Sono una donna che nella vita ne ha vissute tante ed alla fine non ho mai covato rancore nei confronti di nessuno. Sono fin troppo vera. Davo per scontato il giudizio di Soleil perchè vuole uscire da donna che ha un vero cuore, ma mi scivola” – replica la Fico. Sophie si dice stupita di essere stata salvata. “E’ solo una chance, giocatela bene anche tu” – ribatte Soleil.

Gf Vip 6 puntata 18 ottobre 2021, la solitudine di Katia

Continua lo scherzo ai danni di Giucas, che è molto preoccupato per le sue case e per il bonus che gli dovrebbe permettere di fare il “cappotto termico”. Alex e Katia lo rassicurano, suggerendogli che sia uno scherzo, ma lui è molto preoccupato.

Alfonso parla della solitudine di Katia fuori dalla casa e della serenità che sta trovando in queste settimane. “Grazie per questa esperienza, ho imparato tantissime cose. Mi mancherà tantissimo. Avere tutte queste persone intorno che cercano di ascoltarti e di capirti è bello. A casa sono da sola. Non me lo dovevi fare questo. Grazie per avermi voluto qui” – racconta la Ricciarelli commossa. Katia ha sacrificato la propria vita per l’arte, per il canto, ma ora sente la mancanza del calore di una famiglia. Anche Alfonso piange: “Io e te condividiamo la solitudine, ma sola non sarai mai perchè hai dato tanta gioia attraverso la tua arte” – spiega.

Stasera Katia incontra il suo cucciolo adorato Ciuffy, un dolce cagnolino. “Che regalo vedere che sta bene” – dice. A portarle Ciuffy è stato Alberto, un suo allievo, che la rassicura. “E’ il regalo più bello che potessi ricevere, non mi frega più di niente adesso” – commenta Katia rientrando in casa.

Gf Vip 6, caos nomination

Si passa a parlare di Gianmaria e Sophie. Il loro avvicinamento ha lasciato perplessa Soleil, che ritiene sia una strategia per ottenere visibilità. Anche la stessa Sophie è titubante perchè ha paura della confusione di Gianmaria e teme che affezionandosi al ragazzo finirebbe per soffrire.

Momento nomination: Sophie e Katia sono immuni. Adriana e Sonia salvano le Principesse.

Jo Squillo sta facendo lo sciopero della fame per Chico Forti. La Farnesina ha fatto sapere che sta continuando a perseguire con impegno ogni possibile canale che possa condurre ad una soluzione di questa triste vicenda. In questi giorni si sta aprendo uno spiraglio ad un trasferimento di Forti in Italia.

Chico Forti ha inviato una lettera ad Alfonso e Jo manifestando la propria gratitudine. “E’ un uomo speciale” – afferma la Squillo. Alla luce dei risultati ottenuti, Alfonso sprona Jo ad interrompere il suo sciopero e lei acconsente.

Le nomination palesi delle donne risultano un gran caos perchè si accusano vicendevolmente di aver organizzato a tavolino delle strategie. Le nominate di questa settimana sono Carmen, Miriana e Raffaella.

Ainette riceve un video del figlio, che compie 6 anni oggi. Le immagini commuovono tutti i concorrenti.

Condividi su