Vite al Limite 9: la storia di Chrystal Rollins protagonista della tredicesima puntata

Questa sera, 22 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Gf Vip 6 puntata 22 ottobre 2021, Soleil incontra la mamma

Inizia il programma. Paolo Bonolis telefona in diretta per raccontare un simpatico aneddoto della sua relazione con Sonia Bruganelli. Il conduttore avrebbe “millantato” di possedere una barca per conquistare la Bruganelli e le avrebbe detto altre “bugie bianche”. Bonolis si dice fortunato perchè Sonia “ha abboccato”.

Si parla di alcune incomprensioni emerse tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Le due vip si sono scontrate durante le nomination palesi della scorsa puntata. Katia ha definito “ipocrita e pettegola” Carmen, da lei accusata di aver confabulato con le altre concorrenti per definire a tavolino le nomination. Durante la discussione Carmen ha fatto riferimento alla propria famiglia, ferendo Katia che invece è sola e soffre della mancanza di persone affini.

”Si sono fatti ragionamenti più che onesti, ma con toni sbagliati” – commenta Soleil. “Katia e Carmen si conoscono profondamente e mi dispiace che non sia stata capita la frase di Carmen” – aggiunge Jo.

Nonostante il chiarimento, il rapporto tra Carmen e Katia sembra essersi definitivamente incrinato.

Gf Vip 6, tutte contro Soleil

Viene svelato un grande mistero: quanti anni ha Giucas? Lui sostiene di averne 50, Francesca sostiene ne abbia 86, Katia pensa che ne abbia poco più di 70. Scopriamo stasera che ne ha 71.

Si passa poi a parlare di un’altra coppia di concorrenti che proprio non si sopporta: Raffaella e Soleil. Le due vip non riescono ad andare d’accordo, la Fico accusa la Sorge di essere “finta, cattiva e stratega”. Soleil non è vista di buon occhio da molte delle donne della Casa, che non perdono occasione per attaccarla e criticarla e la ritengono falsa.

Gf Vip 6, una sorpresa per Francesca

Francesca viene accompagnata da Giucas ed Aldo fuori dalla porta rossa, dove Alfonso le preannuncia che incontrerà il fidanzato. La Cipriani è disperata perchè il ragazzo non c’è, ma in realtà Alessandro è già dentro la Casa: “Non vedo l’ora di abbracciarla e stritolarla” – svela.

Alessandro deve interrogare i vip per scoprire dove è Francesca. La prima a cui si rivolge è Manila, che gli dice che la Cipriani è fuori dalla porta, ma purtroppo non può raggiungerla. Signorini mostra a Francesca che Alessandro è dentro la Casa e lei tenta di farvi irruzione prendendo a spallate la porta rossa che è chiusa.

Alla fine i due innamorati riescono a riabbracciarsi, Francesca salta in braccio ad Alessandro e si baciano appassionatamente. Il ragazzo si è sottoposto a quarantena pur di poter entrare in contatto con la fidanzata. Il Grande Fratello premia la coppia, che potrà stare insieme ancora un po’.

Gf Vip 6, Nicola e Miriana vs Patrizia Mirigliani

Si parla di un’altra storia d’amore, che sta ancora nascendo. Miriana e Nicola hanno avuto la possibilità di vivere il loro primo appuntamento da soli. E’ stato un momento molto romantico, ma Miriana ha delle perplessità e non riesce a lasciarsi andare. La Trevisan vorrebbe condividere maggiormente idee, emozioni e sentimenti, ma ritiene che Nicola abbia difficoltà nel comunicare con lei.

“Pesa la differenza di età, quando una donna frequenta un ragazzo più giovane si sente sbagliata. Sono antichi retaggi” – afferma Adriana Volpe.

“Non farti prendere in giro” – ha scritto la mamma di Nicola, Patrizia Mirigliani, sui social rivolgendosi al figlio. “Non mi sento preso in giro. Mia mamma è sempre stata protettiva, l’ha già fatto anche in passato” – commenta Nicola.

Miriana si commuove e dichiara di essere infastidita: “E’ per questo che ho mantenuto le distanze, lo sapevo dall’inizio. E’ la donna che viene attaccata”.

Alfonso comunica a Francesca che è giunto il momento che Alessandro esca dalla Casa. Lei si dispera ed in lacrime urla: “Non te ne andare”. I due si devono salutare.

Soleil viene chiamata in Mistery, dove scopriamo un tragico evento del suo passato, la perdita del fidanzato Kevin, morto di overdose. “Ho passato tutta la mia vita pensando che avrei potuto salvarlo, finchè non ho realizzato che non era colpa mia” – racconta la Sorge .

Soleil riceve una bellissima sorpresa: ha infatti la possibilità di incontrare sua madre Wendy. La mamma spende dolci parole ed entrambe si emozionano visibilmente. Prima di andarsene, Wendy lascia un pensiero per Soleil in confessionale: un peluche simile al suo cane Simba.

Momento eliminazione: Raffaella Fico deve abbandonare la casa. Varcata la porta rossa Raffaella trova un disegno della figlia Pia, che le dichiara il suo amore. La Fico scoppia a piangere felice.

Gf Vip 6, lo scherzo a Giucas

Continua lo scherzo ai danni di Giucas, che pensa che una sua casa sia sotto sequestro a causa di alcuni lavori per l’installazione del cappotto termico. “Non lo voglio il cappotto, non hai capito” – urla insofferente, chiedendo al fratello di porre fino ai lavori. Gli viene mostrato un video in cui un operaio dichiara di aver trovato una bomba inesplosa. L’operaio spiega a Giucas che dovranno far “brillare” l’ordigno. Giucas si sente male ed è disperato all’idea che la sua casa sia in pericolo.

Giucas incontra il fratello Concetto, che è complice del Gf e gli fa pensare che sia successo qualcosa di grave.

Manuel riceve una bella sorpresa: il suo pianoforte è stato portato nella casa. Il nuotatore si commuove ed inizia subito a suonare. Katia promette di duettare con lui nella prossima puntata.

Momento nomination, anche stasera sarà possibile votare solo donne. Le immuni sono Katia, Miriana e Manila.

Raffaella arriva in studio e continua ad attaccare Soleil.

Nomination palesi. Sophie e Soleil si votano reciprocamente. Le principesse nominano Jo. Carmen vota Ainette. Katia fa il nome di Jo. Jo nomina Francesca. Manila e Miriana votano Carmen. Francesca nomina Sophie. Ainette fa il nome di Carmen.

Jo e Katia si scontrano perché la Ricciarelli ritiene che la Squillo abbia sbagliato nei suoi confronti non difendendola nella discussione con Carmen. C’è dell’antipatia. Jo svela che se non fosse stata immune avrebbe votato Katia.

Le nominate sono: Carmen Russo, Ainette Stephens e Soleil Sorge.

