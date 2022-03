Pechino Express 2022 diretta 10 marzo: le tappe della prima puntata

Condividi su

Giovedì 10 marzo su Sky Uno, a partire dalle 21.25, debutta Pechino Express 2022- La rotta dei Sultani. Il reality che ha debuttato nel 2012 in Rai arriva per la prima volta su Sky. Alla conduzione però ritroviamo Costantino Della Gherardesca.

Le coppie partecipanti sono pronte ad affrontare un viaggio Turchia, Uzbekistan, Giordania e gli Emirati Arabi anche se il reality è stato già registrato.

Ecco le coppie protagoniste della nuova edizione:

I Fidanzatini: Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio Mamma e Figlia: Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni Le TikToker: Anna Ciati e Giulia Paglianiti

Anna Ciati e Giulia Paglianiti Gli Sciacalli: Fru e Aurora Leone

Fru e Aurora Leone Padre e Figlio: Ciro e Giovambattista Ferrara

Ciro e Giovambattista Ferrara I Pazzeschi: Victoria Cabello e Paride Vitale

Victoria Cabello e Paride Vitale Italia-Brasile: Nikita Pelizon e Helena Prestes

Nikita Pelizon e Helena Prestes Gli Atletici: Alex Schwazer e Bruno Fabbri

Alex Schwazer e Bruno Fabbri Gli Scienziati: Barbascura X e Andrea Boscherini

Barbascura X e Andrea Boscherini Gli Indipendenti: Bugo e Cristian Dondi.

Pechino Express 2022, diretta 10 marzo, prima puntata

Nella prima puntata di Pechino Express 2022 Costantino Della Gherardesca presenta al pubblico le coppie che partecipano alla nuova edizione. Sono pronte ad affrontare un lungo viaggio tra Turchia, Uzbekistan, Giordania e gli Emirati Arabi dove incontreranno culture diverse. Il conduttore è felice di tornare dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Durante le tappe le coppie hanno a disposizione solo una mappa e 1 euro al giorno e dovranno macinare decine di chilometri.

Il viaggio dei protagonisti inizia a Cappadocia, in Turchia, conosciuta per le numerose mongolfiere che dominano il cielo. Le coppie prima di cominciare la propria avventura vengono ospitate da alcune famiglie del luogo per familiarizzare con una nuova cultura.

Le coppie devono aprire uno scrigno attraverso un codice ottenuto dalla traduzione di una frase in turco. Riguarda la data della Caduta dell’Impero Romano D’Oriente. E’ avvenuta nel 1453.

Lo scrigno contiene l’indirizzo che i concorrenti devono raggiungere per prendere gli zaini. E’ il The Dalton Brothers Ranch. Per farlo devono trovare qualcuno che sia disposto ad offrire un passaggio. Le ultime a partire sono Nikita ed Helena, Italia-Brasile, che hanno faticato a decifrare il codice. La prima coppia che arriva avrà diritto a due cavalli.