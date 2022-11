Summer Job, il primo reality show italiano lanciato da Netflix

Condividi su

Il colosso dello streaming Netflix propone la produzione del primo reality show originale che debutta a dicembre. Il reality, intitolato Summer Job, è realizzato da un team di italiani per la piattaforma americana. L’inedito reality show è condotto da Matilde Gioli. Summer Job, prodotto da Banijay Italia, sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 16 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Summer Job, il reality targato Netflix

Summer Job, il reality show di nuova concezione, è stato annunciato alla platea mondiale in anteprima nel corso della presentazione ufficiale della sede italiana di Netflix sulla piattaforma. Prodotto da Banijay Italia e condotto da Matilde Gioli, al suo esordio nel ruolo di conduttrice, la prima stagione di Summer Job si sviluppa in 8 episodi con la regia di Angelo Poli. E’ scritta da Sonia Soldera, Giovanni Piccione, Marco Cappellini, Marco Matteo. Insieme a Gabriella Nocera, Alessandro Tassone e Stefano Martinelli. Capo progetto del reality show è Romina Ronchi.

Al centro del format, 10 ragazzi della generazione Z, protagonisti di un’esperienza da sogno. Tutti sono stati selezionati secondo un comune parametro: non aver mai lavorato per vivere e quindi privi di qualsivoglia senso di responsabilità. Ma il clou del reality è che i concorrenti per godersi la vacanza da vip dovranno guadagnarsi la permanenza nella località vacanziera. Non senza sacrifici e compromessi.

Ad accompagnare le vicissitudini dei protagonisti nel viaggio dentro il reality sarà Matilde Gioli, che supporterà i ragazzi passo dopo passo in tale stravagante avventura. La Gioli, nome artistico di Matilde Lojacono, è un’attrice italiana, assurta alla notorietà grazie al suo ruolo nel film Il capitale umano, di Paolo Virzì. Il pubblico televisivo la ricorderà nella parte interpretata in un episodio di Gomorra – La serie nel 2014, che ha segnato il suo esordio nel mondo delle pellicole.

Il primo reality del colosso americano: la formula

A partecipare al primo reality show italiano trasmesso da Netflix, 10 concorrenti tra i 18 e i 23 anni scelti per trascorrere una vacanza in una villa sontuosa in Messico, sulla riviera Maya.

Ecco i prossimi partecipanti del reality: Angelica, Gian Marco, Lavinia, Marina, Matthias, Melina, Pietro, Pit, Samuele e Sofia. All’ordine del giorno feste e tanto divertimento. Ma c’è un limite a tanto sfarzo e vita da sogno. Per continuare a trascorrere la favola più splendida mai vissuta, dovranno “sudare” e guadagnarsi il soggiorno in Messico. Se riusciranno a pagarsi la loro vacanza esotica, mettendosi alla prova per la prima volta nella loro vita con un lavoro vero e serio, potranno ancora usufruire dei comfort della suggestiva località.

Nell’arco delle prime 24 ore, i concorrenti crederanno di godere della vacanza “gratis”con tutto il lusso che la villa offre loro. Soltanto, successivamente, i 10 protagonisti del reality verranno messi dinanzi a un out out. Ogni benefit nell’avventura a Summer Job ha un prezzo.

I 10 partecipanti al reality made in Messico

Angelica

Ha 21 anni ed è pugliese. Le piace molto la moda. Ama distinguersi dalle altre ragazze con la sua forte personalità.

Gian Marco

Ha 22 anni, è sardo e vive a Milano. Si è appena laureato in Fashion Design. I suoi amici lo chiamano “Il Baronetto” o “Briatore”. Si definisce un amante del bello.

Lavinia

Ha 19 anni e vive da sola a Milano. Ha finito il liceo ma si è presa una pausa per decidere cosa vuole fare da grande.

Marina

Ha 20 anni e ha origini filippine. Sta vivendo il suo anno sabbatico da quasi due anni. Se dovesse riassumere la sua vita in tre parole sarebbero queste: aperitivi, viaggi e feste.

Matthias

Ha 18 anni e viene dal Veneto. Si è diplomato a Londra in un college privato. Non ha mai lavorato.

Melina

Ha 21 anni, è di Torino ma ha origini brasiliane. È una ragazza molto esuberante.

Pietro

Ha 20 anni. Apparire per lui è fondamentale. In particolare, ama i suoi boccoli. Per Pietro lavorare e sprecare tempo in cose che non gli piacciono è “crudele”.

Pit

Ha 21 anni. Ama il calcio, di cui apprezza la competizione. Non ha mai ricevuto un due di picche da una ragazza.

Samuele

Ha 19 anni e viene da Cuneo. È figlio dell’ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Si definisce un atleta, ma è anche crypto trader. Non vuole rispondere a nessuno, preferisce essere il capo di se stesso.

Sofia

Ha 20 anni e abita a Centocelle, un quartiere periferico di Roma. La madre è peruviana. Non ama le regole, vuole solo vivere la vacanza al massimo.

Le imprese dei concorrenti a Summer Job

Per proseguire nel viaggio di sfarzo e divertimento dovranno conseguire un budget settimanale prestando la loro opera lavorativa in alcune delle attività locali della riviera messicana. Il loro operato sarà supervisionato e valutato da datori di lavoro intransigenti. Dopo le appropriate direttive pretenderanno un lavoro efficiente e di alta qualità.

Settimanalmente, i 10 concorrenti, suddivisi in gruppi di 2 o 3 persone, si impegneranno in professioni disparate. Da camerieri ad assistenti al rifugio per animali, addetti alla manutenzione e al giardinaggio. Qualora uno di essi non adempirà con perizia il lavoro assegnato non otterrà la busta paga. E metterà a repentaglio la sua partecipazione a Summer Job con il rischio eliminazione.

Nel percorso avventuroso di puntata in puntata, il pubblico si affezionerà alle vicende umane e quotidiane attraverso i rapporti interpersonali che si instaureranno tra i 10 ragazzi. E, si sa, i giovani, lontano da casa e dall’autorità genitoriale, si lanceranno in nuove amicizie ed amori ricchi di emozioni.

emozioni.