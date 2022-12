Grande Fratello Vip 10 dicembre, cosa è successo nella puntata: nomination, televoti, preferito

Condividi su

Sabato 10 dicembre, dalle ore 21:20 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality è condotto da Alfonso Signorini. Con lui, in studio, tornano le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Presente anche Giulia Salemi, che ha il compito di leggere in tempo reale i commenti alla puntata degli utenti Twitter.

Durante il Grande Fratello Vip del 10 dicembre i concorrenti devono realizzare un musical sulle note di Sister Act e Rugantino. Infine è comunicato l’esito del televoto, che oppone Daniele Del Moro e Charlie Gnocchi. Chi di loro è il preferito del pubblico?

Grande Fratello VIp 10 dicembre, Milena Miconi e Riccardo Fogli entreranno nel programma la prossima settimana

Inizia la puntata del 10 dicembre del Grande Fratello Vip. Il conduttore si collega dall’esterno della porta rossa: “Siamo emozionati perché debuttiamo nella serata del sabato, che da sempre è una giornata speciale“. Signorini fa una sorpresa ai concorrenti, dando loro un saluto direttamente dal giardinetto della Casa. Dallo studio si collegano anche le opinioniste, con Sonia Bruganelli che coglie l’occasione per lanciare delle frecciatine: “Qualche concorrente mi sta annoiando, come ad esempio Sarah Altobello. Lei è un po’ una rana dalla bocca larga, che riporta agli altri le confidenze che fanno a lei”. Giulia Salemi legge qualche tweet, poi clip sulla severità di Wilma Goich durante le prove del Rugantino. Il conduttore torna in studio, dove Carmen Russo, Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi mettono in scena un balletto.

Il Grande Fratello Vip del 10 dicembre entra (finalmente) nel vivo. Signorini annuncia che lunedì 12 entreranno nel reality Milena Miconi e Riccardo Fogli. Successivamente ci si collega nel loft di Cinecittà, dove si affrontano le polemiche tra Antonella Fiordelisi e il resto delle inquiline.