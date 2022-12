Grande Fratello Vip 10 dicembre, cosa è successo: Daniele Del Moro è il preferito, chi in nomination

Condividi su

Sabato 10 dicembre, dalle ore 21:20 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality è condotto da Alfonso Signorini. Con lui, in studio, tornano le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Presente anche Giulia Salemi, che ha il compito di leggere in tempo reale i commenti alla puntata degli utenti Twitter.

Durante il Grande Fratello Vip del 10 dicembre i concorrenti devono realizzare un musical sulle note di Sister Act e Rugantino. Infine è comunicato l’esito del televoto, che oppone Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi. Chi di loro è il preferito del pubblico?

Grande Fratello VIp 10 dicembre, Milena Miconi e Riccardo Fogli entreranno nel programma la prossima settimana

Inizia la puntata del 10 dicembre del Grande Fratello Vip. Il conduttore si collega dall’esterno della porta rossa: “Siamo emozionati perché debuttiamo nella serata del sabato, che da sempre è una giornata speciale“. Signorini fa una sorpresa ai concorrenti, dando loro un saluto direttamente dal giardinetto della Casa. Dallo studio si collegano anche le opinioniste, con Sonia Bruganelli che coglie l’occasione per lanciare delle frecciatine: “Qualche concorrente mi sta annoiando, come ad esempio Sarah Altobello. Lei è un po’ una rana dalla bocca larga, che riporta agli altri le confidenze che fanno a lei”. Giulia Salemi legge qualche tweet, poi clip sulla severità di Wilma Goich durante le prove del Rugantino. Il conduttore torna in studio, dove Carmen Russo, Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi mettono in scena un balletto.

Il Grande Fratello Vip del 10 dicembre entra (finalmente) nel vivo. Signorini annuncia che lunedì 12 entreranno nel reality Milena Miconi e Riccardo Fogli. Successivamente ci si collega nel loft di Cinecittà, dove si affrontano le polemiche tra Antonella Fiordelisi e il resto delle inquiline. Terminato il filmato, parte lo scontro. Oriana la definisce “cattiva e bugiarda“, accuse che però l’ex schermitrice rispedisce al mittente. Sonia attacca Edoardo Donnamaria: “Dai sempre ragione a Fiordelisi. Stai mettendo troppo da parte alcune amicizie“.

Wilma Goich parla di Edoardo Vianello

Il Grande Fratello Vip del 10 dicembre prosegue. Wilma Goich è convocata nella Super Led. La cantante, nelle scorse settimane, aveva commentato la fine del suo matrimonio con Edoardo Vianello. Goich, in particolare, ha dato le colpe della separazione all’infedeltà del compagno. Quest’ultimo, negli scorsi giorni, ha pubblicato un libro in cui smentisce tali accuse e punta il dito contro Wilma, responsabile a suo dire di un tradimento. La Vippona commenta: “Quello che ha scritto non corrisponde alla verità. Io gli ho detto di amare un altro, ma non era vero. L’ho fatto solo perché ero veramente stanca dei suoi comportamenti. Ogni volta che io lo scoprivo, lui mi lasciava una lettera di scuse in bagno”.

Un focus è ora proposto sul rapporto tra Sarah Altobello e Attilio Romita. Tra i due è nata un’attrazione che ha infastidito non poco Mimma Fusco, la sua fidanzata. Un filmato mostra tutti gli avvicinamenti fra i protagonisti. A Romita, poi, è mostrato il messaggio che Mimma ha scritto sui propri profili social, in cui ha definito il compagno “patetico”. Il giornalista, evidentemente scosso dalla notizia, prova a rassicurare la compagna. Sonia Bruganelli attacca Sarah: “Lo hai messo in difficoltà ma sembri quasi soddisfatta. Hai messo il dito tra moglie e marito. Tu non hai il passato di Attilio, dalla vicenda hai solo da guadagnarci“.

Mimma, intanto, commenta in tempo reale su Twitter la serata, non risparmiando altri attacchi al fidanzato (ex?): “Rimettiti i tuoi abiti e le tue cravatte, meglio un ragioniere che un cafone“. Al Grande Fratello Vip del 10 dicembre parla Sarah Altobello, che risponde alle polemiche: “Mi scuso con Mimma. Sarò attenta a limitare le mie carinerie nei suoi confronti. A lui tengo veramente”.

Grande Fratello Vip 10 dicembre, Daniele Del Moro è il preferito del pubblico

Il Grande Fratello Vip del 10 dicembre continua con l’esito del televoto. Il preferito del pubblico è Daniele Dal Moro, che conquista così l’immunità. Charlie Gnocchi, a sua volta, è il primo concorrente in nomination e a rischio eliminazione. È il momento del musical Sister Act: una parte dei Vipponi si esibisce sulle note di I Will Follow Him.

Nella diretta si collega Ginevra Lamborghini, che rivela di avere il Covid-19. Per questo motivo salta il suo ingresso nella Casa, inizialmente previsto per il prossimo lunedì. Alfonso Signorini dialoga con Marco Bellavia, che negli scorsi giorni ha criticato il programma per la scelta di far rientrare l’ex inquilina già squalificata. Bellavia: “Io l’ho perdonata, ma la cosa mi ha dato fastidio. La mia, comunque, era solo un’opinione“. La cantante non ci sta: “Io sono rimasta male per le parole che Marco ha speso per me“.

Durante il Grande Fratello Vip del 10 dicembre si analizza il rapporto tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro. I due sono stati protagonisti di un violento scontro verbale, che ha coinvolto anche Alberto De Pisis. Quest’ultimo accusa il collega concorrente di avere degli atteggiamenti aggressivi.

Edoardo Donnamaria incontra la mamma

Al Grande Fratello Vip del 10 dicembre Edoardo Donnamaria racconta la sua difficile adolescenza e il rapporto complicato con i genitori. A sorpresa incontra la mamma Chicca, che spende delle belle parole per il figlio: “Ho fatto i miei errori ma ci ho messo sempre l’amore. Siamo orgogliosi dell’uomo che sei diventato“. La genitrice parla con Antonella: “Sei simpatica e un po’ matta, ma devi imparare a cucinare. Vivete il vostro amore con gioia, basta litigare e fare polemiche“.

È giunto il momento delle nomination. Come accaduto nella scorsa puntata sono nominabili solo i concorrenti uomini. Oltre a Daniele sono immuni anche Luca Onestini e Antonino Spinalbese, scelti rispettivamente dagli inquilini e dalle opinioniste. Luca Onestini e Giaele De Donà votano Luca Salatino. Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Patrizia Rossetti scelgono Attilio Romita. Antonino Spinalbese, Attilio Romita e Wilma Goich vorrebbero a rischio eliminazione Edoardo Donnamaria. George Ciupilan, Charlie Gnocchi e Sarah Altobello mandano in nomination Edoardo Tavassi. Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia e Luca Salatino votano Alberto De Pisis. Edoardo Tavassi sceglie George Ciupilan. I concorrenti finiti al televoto e che rischiano l’eliminazione sono Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Signorini nomina Giaele e Alberto come “investigatori privati” e hanno il compito di trovare due gossip. Termina qui l’episodio del Grande Fratello Vip del 10 dicembre.