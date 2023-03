Grande Fratello Vip 20 marzo: un’eliminazione, un nuovo finalista e tante sorprese

Condividi su

Giovedì 9 marzo 2023 arriva su Sky la nuova edizione di Pechino Express-La via delle Indie. Al timone ancora una volta Costantino Della Gherardesca che sarà affiancato da Enzo Miccio, ex concorrente dei Wedding Planner in coppia con Carolina Giannuzzi. Miccio aveva già sostituito Della Gherardesca in seguito al suo infortunio.

Pechino Express 2023, il cast della nuova edizione

Nuove coppie sono pronte a mettersi in gioco per la stagione 2023 di Pechino Express. Il cast è formato da personaggi dello spettacolo e dello sport ma anche figli d’arte. I protagonisti sono 18 suddivisi in 9 coppie.

I primi sono Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che compongono I Novelli Sposi. Lei è una delle più grandi nuotatrici italiane che negli ultimi anni si è prestata anche alla Tv: è stata ad esempio giudice di Italia’s Got Talent. Accanto a lei il marito, anche lui ex nuotatore, oggi preparatore atletico per gli Azzurri e suo ex allenatore. La coppia si è unita in matrimonio lo scorso 27 agosto.

Dario Vergassola partecipa con la figlia Caterina nel team Gli Ipocondriaci. Dopo aver preso parte a numerosi programmi televisivi, da Zelig al Kilimangiaro a Sei in un paese meraviglioso, è la sua prima volta in un reality. La figlia invece non fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo aver studiato e lavorato a Milano è tornata a vivere in Liguria dove lavora come consulente di marketing. Si occupa della gestione di case vacanza alle Cinque Terre.

Dopo padre e figlia arrivano Martina Colombari e Achille Costacurta che gareggiano come Mamma e Figlio. La Colombari dopo aver vinto Miss Italia nel 1991 ha lavorato al cinema, in tv e nel mondo della moda. Dodici anni fa ha pubblicato la sua autobiografia ed è tempo impegnata anche nel sociale. Achille, appena maggiorenne, è modello ed influencer. E’ molto curioso e attento alle tendenze.

Pechino Express 2023, presente anche Giorgia Soleri

A Pechino Express 2023- La via delle Indie arrivano anche Le Attiviste, rappresentate da Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, e Federippi. La prima è diventata famosa sui social per il suo attivismo su alcune patologie, come la vulvodinia, ed ha pubblicato un libro di poesie. Federica Fabrizio, classe 1996, è un’attivista femminista ed impegnata su alcuni temi sociali.

Dopo la Pellegrini altro personaggio del mondo dello sport è Salvatore Schillaci che partecipa con la moglie Barbara Lombardo come I Siculi. Lui, ex calciatore, nel corso dei Mondiali Italia ’90 ha conquistato il titolo di capocannoniere. In serie A ha giocato nell’Inter e nella Juventus. La moglie Barbara dopo aver partecipato alle regionali di Miss Italia e aver lavorato come modella, ha scelto di cambiare mestiere diventando odontotecnica.

Al cast si aggiungono anche Le Mediterranee, coppia formata da Carolina Stramare e Barbara Prezia. La prima dopo aver vinto il titolo di Miss Italia 2019 , ha partecipato alle candid di Scherzi a Parte e si è cimentata anche nella conduzione. Barbara Prezja, di origini albanesi, lavora come modella ma ama anche la recitazione e la musica. Per lei Pechino Express rappresenta il suo debutto televisivo.

Presente anche Maria Rosa Petolicchio, la Prof de Il Collegio

Settima coppia in gara è rappresentata da Gli Istruiti, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. L’insegnante di matematica è una dei docenti più amati de Il Collegio. Ha scelto di portare con sé uno degli alunni che ha partecipato al programma di Rai 2. Andrea Di Piero è ancora uno studente e frequenta l’ultimo anno del Liceo Linguistico.

Partecipano a Pechino Express anche Gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Il primo è nato a New York ma ha origini italiane. Andrea Belfiore al contrario è nato in Italia ma è americano di adozione. I due protagonisti condividono la stessa passione per la musica e per la cucina.

Ultima coppia in gara è rappresentata da Gli Avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Alessandra Demichelis , lo scorso anno, ha realizzato una pagina social intitolata DC Legal Show nella quale ha scelto di coniugare l’attività forense con aspetti della sua sfera privata. Lara Picardi è civilista del Foro di Torino ed è pronta per il suo debutto televisivo.