Stasera in tv 9 febbraio 2020. Con il Festival di Sanremo oramai alle spalle, ricomincia la programmazione normale non solo sulle reti Rai. Intanto la prima rete manda in onda la seconda puntata della serie Come una madre. Tornano Che tempo che fa, Amore criminale, Live Non è la D’Urso. Ecco nei dettagli tutti i palinsesti.

Stasera in tv 9 febbraio 2020 – programmi in onda su Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.20, la seconda puntata della fiction Come una madre. Quando tutto sembra perduto per Angela (Vanessa Incontrada) e i piccoli Bruno e Valentina, arriva l’insperato aiuto di un uomo misterioso (Giuseppe Zeno). Grazie a lui, i tre trovano rifugio in un luogo bellissimo e remoto. Ma gli inseguitori non mollano la presa e lo scontro finale si avvicina.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Si rinnova anche stasera l’appuntamento con il programma condotto da Fabio Fazio con la collaborazione di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Nella seconda parte del programma, poi, tra gli ospiti del Tavolo non manca mai Nino Frassica che, con il suo umorismo surreale, diverte i telespettatori.

Su Raitre, alle 21.20, Amore criminale. Veronica Pivetti dedica la serata alla storia di Marco Vannini, il ragazzo di Cerveteri (Roma) che sognava di diventare pilota delle Frecce tricolori, ucciso da un colpo di pistola nel 2015 a casa della fidanzata Martina. Antonio Ciontoli, il padre della ragazza, sostiene che il colpo sia partito per errore.

Su Rai 5, alle 21.15, Prossima Fermata Oriente. Michael Portillo parte da Amritsar, al confine tra India e Pakistan, e arriva a Shimla, alle pendici dell’Himalaya. Nel corso del viaggio in treno, il giornalista racconta il passato coloniale dell’India.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. La sinergia tra i diversi programmi condotti da Barbara d’Urso continua a produrre ottimi risultati d’ascolto. Spesso, infatti, i personaggi e le storie al centro dello show della domenica sera sono protagonisti anche di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”. Stasera, una nuova sorprendente puntata.

Su Italia 1, alle 21.25, la comedy show Enjoy – Ridere fa bene. Anche stasera due squadre di comici si sfidano in varie prove: l’obiettivo è far divertire per finanziare i progetti di solidarietà promossi da Mediafriends. La squadra di Gigi e Ross gioca a favore di “A Regola D’Arte” di Napoli; i Pan Pers sostengono un’orchestra giovanile di Milano. Al timone c’è Diana Del Bufalo.

Stasera in tv 9 febbraio 2020 – programmi La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati alla situazione sociale e alla politica del nostro Paese. Ma stasera nel talk di Massimo Giletti ampio spazio anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo che si è conclusa ieri.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri si trova in Valtellina per valutare l’Hotel Spol, la Baia Montana, il Sottovento Luxury Hospitality e l’Hotel Lac Salin SPA & Mountain. Il vincitore riceverà un buono di 5000 euro da investire nella propria attività.

Su Nove, alle 21.25, il reality Camionisti in trattoria. Secondo appuntamento con il neo conduttore, lo chef giramondo Misha Sukyas. Si parte alla scoperta della Valtellina per valutare il cibo, il prezzo, ma anche l’umanità dei ristoratori delle migliori osterie frequentate dai camionisti.

Stasera in tv ecco i film in onda

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 2015, di James McTeigue, Survivor, con Milla Jovovich, Pierce Brosnan. Kate Abbott (Milla Jovovich), impiegata del dipartimento di Stato americano a Londra, viene ingiustamente accusata di un crimine. Costretta a fuggire, la donna tenta di fermare un attacco terroristico organizzato da un killer (Pierce Brosnan) per la notte del 31 dicembre a Times Square, New York.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Kenneth Lonergan, Manchester by the sea, con Casey Affleck. Alla morte del fratello maggiore, Lee ottiene la custodia del nipote adolescente. Mentre cercano di adattarsi alla vita insieme, l’uomo lotta contro i tanti fantasmi del passato.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Charles Martin Smith, L’incredibile storia di Winter il delfino, con Morgan Freeman. Un delfino perde l’uso della coda dopo un incidente. Un ricercatore studia una protesi che permetterà al cetaceo di nuotare. Da una storia vera.

I film sui canali satellitari

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2007, di Chris Miller, Shrek terzo. Dopo la morte di Re Harold, Shrek e Fiona sono i nuovi sovrani del regno di Molto Molto Lontano. Ma all’orco la vita di corte non piace e si mette alla ricerca di Artù, l’unico che potrebbe prendere il suo posto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Baltasar Kormakur, Contraband, con Mark Wahlberg. Chris ha abbandonato il crimine per dedicarsi alla famiglia. Ma quando il cognato Andy fa saltare un affare del suo spietato boss, lui è costretto a ritornare in azione per saldare il debito del parente.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Michael e Peter Spierig, Predestination, con Ethan Hawke. Un agente temporale viaggia in segreto per impedire i crimini. L’ultimo incarico che gli viene assegnato è quello di catturare l’unico killer che da sempre continua a sfuggirgli.