La serie tv Il Cacciatore 2 arriva sul piccolo schermo a partire da mercoledì 19 febbraio. Protagonista è Francesco Montanari che riprende il suo ruolo di Saverio Barone. Sempre la seconda rete, prima dell’esordio della seconda stagione, ha mandato in onda la replica della prima.

Il Cacciatore 2 serie tv – anticipazioni

Il Cacciatore 2 si compone di otto episodi suddivisi in quattro prime serate. Ogni puntata infatti comprende due episodi. Ricordiamo invece che la prima stagione è stata più lunga perché gli episodi complessivi erano 12.

La serie, anche nella seconda stagione, è ispirata al libro Cacciatore di mafiosi di Alfonso Sabella, magistrato siciliano che ha lottato con coraggio contro la cupola. Il titolo dipende dalla costatazione che Sabella è stato un vero e proprio cacciatore alla ricerca di mafiosi.

Dove eravamo rimasti

Vediamo adesso dove eravamo rimasti alla fine della prima stagione. La serie si era chiusa con la morte di Vincenzina, la moglie di Tommaso Buscetta. Ed era stato ucciso anche il piccolo Giuseppe Di Matteo da parte di Giovanni Brusca (Edoardo Pesce).

Saverio Barone, sempre nella prima stagione, era riuscito ad intrappolare Tommaso Buscetta. Aveva poi scovato tutta una serie di mafiosi di importanza minore che erano però riusciti a dare un aiuto consistente per la scoperta dei capi.

Ma il compito di Saverio Barone non era ancora finito. E lui ne era consapevole. Proprio per questo il magistrato continuerà ad operare nella certezza di poter assicurare alla giustizia, molti altri esponenti della cupola. Intanto si era messo alla ricerca del piccolo Giuseppe Di Matteo. Il magistrato infatti si era promesso, a costo della sua stessa vita, di cercare in tutti i modi di mettere in salvo il bambino.

Il Cacciatore 2 serie tv – Trama seconda stagione

La seconda stagione de Il Cacciatore, riparte da dove si era conclusa la prima. Il protagonista Saverio Barone riprende la sua sfida contro il nemico giurato Giovanni Brusca. Il mafioso Infatti ha sequestrato il piccolo Di Matteo.

La vicenda si svolge nel 1996. Il magistrato sta facendo sforzi incredibili nel tentativo di catturare Giovanni Brusca. E ad un certo momento arriverà davvero vicino a trovarlo e ad assicurarlo alla giustizia. Purtroppo però gli eventi non andranno nella maniera sperata perché Brusca si trova lontano dal posto in cui viene invece cercato.

Intanto Saverio Barone ha finalmente sposato Giada (Miriam Dalmazio), che lo aveva reso padre di una bambina già durante la prima stagione. Il loro rapporto però diventa sempre più difficile per il lavoro che costringe per troppo tempo Saverio lontano da casa.

Inoltre il magistrato è sotto scorta. E gli agenti che devono prendersi cura della sua sicurezza iniziano ad entrare prepotentemente nella vita privata della coppia.

La regia è di Davide Marengo.

Il cast della seconda stagione

Il cast della seconda stagione è composto da:

Miriam Dalmazio (Giada)

Francesco Foti (Mazza)

Marco Rossetti (Zaza)

Roberto Citran (Elia)

Alessio Praticò (Enzo Brusca)

Francesca Inaudi