Stasera in tv 22 marzo 2020. Seconda puntata di Bella da morire su Rai 1.Tornano i talk domenicali, da Che tempo che fa a Non è L’arena. Nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv 22 marzo 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Bella da morire. Eva (Cristiana Capotondi) e Marco interrogano Graziano Silvetti, agente di Gioia e suo amante. Grazie a ulteriori analisi sulle medicine che Gioia assumeva, viene stabilito l’orario della morte. Sergio vorrebbe comprare un regalo a Matteo, ma Rachele gli impedisce di vedere il nipote.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Informare e sensibilizzare i telespettatori sull’emergenza sanitaria, senza rinunciare ai grandi ospiti e ai momenti di spettacolo: è stata questa nelle ultime settimane la missione del programma di Fabio Fazio e il pubblico l’ha apprezzata: l’8 marzo davanti ai teleschermi c’erano 2.595.000 spettatori con uno share del 9,3%.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Anche senza l’impegno di “Domenica Live”, sospeso durante l’emergenza coronavirus, l’ultimo giorno della settimana è all’insegna del superlavoro per Barbara d’Urso che, anche questa sera, ci terrà compagnia per quattro ore in diretta con tanti ospiti, dibattiti, confronti e sorprese imprevedibili.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Massimo Giletti va a caccia di scoop, come quello realizzato l’8 marzo quando ha ospitato Virginia Roberts Giuffre, una delle accusatrici del miliardario Jeffrey Epstein, arrestato per abusi sessuali a danni di minori e morto suicida in carcere.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Dopo 7 puntate in altrettante regioni diverse, si conclude il viaggio di Bruno Barbieri alla ricerca dei migliori albergatori d’Italia, che era partito dalla Puglia. Chi dei 4 albergatori in gara oggi riuscirà a convincere l’esigente esperto di hotellerie?

Su Nove, alle 21.25, il reality Camionisti in trattoria. Una nuova puntata dedicata a chi ama i sapori più genuini della cucina italiana. Anche stavolta tocca allo chef italo-armeno Misha Sukyas girare a bordo di un Tir per scoprire insieme al conducente i posti migliori per un pranzo super.

Stasera in tv 22 marzo 2020 – film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Steven Spielberg, The Post, con Tom Hanks, Meryl Streep. Nel 1971, mentre infuria la guerra in Vietnam, emergono alcuni documenti che dimostrano come il Presidente degli Usa Nixon e il suo staff abbiano celato la verità. L’editore del Washington Post, Katharine Graham (Meryl Streep) e il direttore Ben Bradlee (Tom Hanks) decidono di pubblicarli.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2015, di Christian Duguay, Belle & Sebastien – L’avventura continua, con Félix Bossuet. Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina. La giovane, però, è rimasta vittima di un incidente e data per morta. Sebastien non si rassegna all’idea e decide di andare a cercarla.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2000, di Nancy Meyers, What Women Want, con Mel Gibson. Il pubblicitario Nick Marshall (Mel Gibson) vuole diventare direttore creativo dell’agenzia dove lavora. Quando invece viene scelta la collega Darcy, giura che le darà filo da torcere. Poco dopo Nick ha un incidente e, colpito da una scossa elettrica, si accorge di poter leggere il pensiero delle donne.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2016, di Edward Zwick, Jack Reacher – Punto di non ritorno, con Tom Cruise. Jack Reacher (Tom Cruise) fa ritorno in Virginia quando il maggiore dell’esercito Susan Turner (Cobie Smulders) viene arrestata con l’accusa di spionaggio. Convinto della sua innocenza, Jack decide di aiutarla a uscire di prigione: scopriranno così la verità dietro una grande cospirazione governativa.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film horror del 1998, di Stephen Norrington, Blade, con Wesley Snipes. New York: Frost, capo di una banda di vampiri, vuole dominare la metropoli. Ma dovrà fare i conti con Blade, nato da una madre vampirizzata, e implacabile cacciatore dei seguaci di Dracula.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Alejandro Amenabar, Regression, con Emma Watson, Ethan Hawke. Il detective Kenner si occupa della giovane Angela che accusa il padre di averla molestata. L’uomo si assume la colpa, ma non ricorda i fatti. Uno psicologo lo aiuterà a ricordare.

I film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Alain Gsponer, Heidi, con Anuk Steffen, Bruno Ganz. Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia in una baita sulle Alpi svizzere assieme al nonno. Ma la spensieratezza termina quando la zia la richiama a Francoforte.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Ryan Coogler, Creed – Nato per combattere, con Michael B. Jordan. Adonis Creed vuole seguire le orme del padre, morto sul ring. Parte allora per Philadelphia con l’intento di incontrare il grande Rocky Balboa e chiedergli di fargli da allenatore.