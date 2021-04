Uomini e donne anticipazioni 12-16 aprile 2021, che fine ha fatto Tina?

Condividi su







Ecco le anticipazioni di quanto accadrà a Uomini e donne nella settimana 12-16 aprile 2021. L’appuntamento è su Canale 5, nel day time pomeridiano, con Maria De Filippi.

Molte le nuove dinamiche nel corso della settimana, sia per i protagonisti del trono classico che per quelli del trono over.

Uomini e donne anticipazioni 12-16 aprile 2021, Gemma in crisi

Nuovo momento di crisi per Gemma Galgani. Il suo avvicinamento all’ex Nicola Vivarelli è ormai evidente. Nicola ha cercato di consolare la dama dopo l’abbandono degli altri cavalieri e tra i due potrebbe essersi riaccesa la fiamma. La verità emergerà da un lungo confronto, nel quale scopriremo che la Galgani prova ancora qualcosa per Nicola. Il ragazzo non sembrerebbe però dello stesso avviso, visto che è tornato a Uomini e donne per conoscere altre dame.

Per fortuna Gemma avrà un’amica a sostenerla. Recentemente la Galgani ha infatti stretto un bel rapporto con Isabella Ricci, un’altra dama del programma. Isabella ha difeso più volte Gemma, conquistandone la fiducia e la stima.

Nel frattempo Giacomo Czenry si allontanerà dalle sue corteggiatrici Carolina e Martina. Le due ragazze saranno indispettite dal suo comportamento e decideranno di abbandonare lo studio contemporaneamente. Giacomo sarà sempre più confuso e non saprà come rimediare. Raggiungerà prima Martina e poi Carolina, tentando di convincerle a rientrare, ma la situazione rimarrà molto ingarbugliata. Il tronista è sempre più alle strette.

Uomini e donne, che fine ha fatto Tina?

Un mistero avvolge la scomparsa di Tina Cipollari. Ormai da settimane la storica opinionista del programma di Maria De Filippi non è presente alle registrazioni ed il pubblico inizia a preoccuparsi. Che fine ha fatto Tina?

In un collegamento con Maria, la Cipollari aveva scherzato smentendo di essere “agli arresti domiciliari”, ma non specificando i motivi della sua assenza.

C’è chi teme che la Tina abbia deciso di abbandonare la trasmissione per dedicarsi a nuovi progetti, ma questa ipotesi sarebbe smentita da una recente intervista da lei rilasciata a Nuovo Tv in occasione del ventennale della sua carriera televisiva e dunque del suo debutto a Uomini e donne.

La Cipollari ha ripercorso gli esordi, parlando del due di picche ricevuto da Roberto Maltoni, della sua “ascesa al trono” e del seguente ruolo da opinionista. “Devo tutto solo a quel due di picche: per me si è chiusa una porta, ma si è aperto un portone. Maria ha avuto l’intuizione di farmi diventare una delle prime opinioniste della televisione e poi altri programmi hanno cominciato a copiarci” – ha raccontato.

Uomini e donne anticipazioni 12-16 aprile 2021, Tina e Gemma

Da queste dichiarazioni non sembra che Tina abbia chiuso il capitolo Uomini e donne, dunque appare più probabile che la sua pausa sia dovuta a questioni famigliari o che la Cipollari sia attualmente costretta a casa in quarantena. C’è infatti chi ipotizza che Tina sia risultata positiva al Covid 19.

Non ci resta che continuare ad attendere per scoprire la verità. Intanto la povera Gemma potrà “rifiatare” in assenza della sua “acerrima nemica”. Nel caso in cui l’opinionista fosse stata presente in studio in queste settimane, infatti, la già difficile situazione di Gemma si sarebbe probabilmente appesantita. Anche se, diciamoci la verità, il pubblico non può fare a meno di sentire la mancanza degli ironici scontri tra le due protagoniste di Uomini e donne.

Condividi su