Isola dei famosi anticipazioni 12 aprile: Melillo e Isoardi a rischio squalifica, il ritiro di Braida

Avanti un altro Pure di sera, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti approda in prima serata oggi, 11 aprile, su Canale 5 a partire dalle 21.40. Lo show, che sostituisce Live non è la D’Urso, festeggia il decimo anniversario con una serie di eventi e ospiti speciali.

I concorrenti in gara sono suddivisi in due schieramenti: GFVip e Opinionisti. Le domande a cui devono rispondere non sono dissimili da quelle proposte ai concorrenti delle puntate pomeridiane. L’unica vera differenza consiste nella prova finale, durante la quale si sfidano due partecipanti, e non uno solo come di consueto.

Infine, il montepremi ottenuto dalla squadra vincitrice sarà devoluto interamente in beneficienza al CE.R.S. L’Onlus si occupa da anni di assistenza specialistica domiciliare gratuita, in assistenza alle famiglie con bambini affetti da gravi disabilità.

I concorrenti della squadra GFVip sono: Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis. Invece, per gli Opinionisti scendono in campo Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Alba Parietti. Inoltre, è prevista la partecipazione di ospiti speciali super partes, come Roberto Giacobbo e Corrado Tedeschi.

Avanti un altro! Pure di sera 11 aprile, la diretta

“Non so cosa accadrà questa sera, ci saranno tantissime novità… ma io non le conosco” afferma in apertura il conduttore Paolo Bonolis. Poi, presenta le due squadre in gioco, e i membri partecipanti in ciascuno schieramento. Non prima dell’introduzione musicale cantata dal co-conduttore Luca Laurenti.

La prima giocatrice a cimentarsi con le domande di Avanti un altro! Pure di sera è Patrizia De Blanck, per la squadra del GFVip. “Guardami bene, ho 80 anni, capace che domani tu non possa vedermi più. Addentando un biscotto oggi mi è saltato un dente.” racconta la De Blanck. Invece, l’idraulico, XXXL, la Dottoressa, Il Fitness, la Regina del Web sono i personaggi con cui i contendenti possono giocare nel corso della partita. La De Blanck inizia bene, e indovina tre risposte consecutive. Accumula così 20.000 Euro di montepremi. Quindi, risponde ad altre 3 domande senza sbagliare, e riceve altri 50.000 Euro di montepremi.

Il secondo a giocare, sempre per la squadra composta da partecipanti al GFVip, è Francesco Oppini. Prima di procedere con le domande, a tema Digestione, Laurenti e Bonolis mostrano un esperimento scientifico. Oppini, però, sbaglia due risposte consecutive, ed è eliminato. Al suo posto, arriva Elisabetta Gregoraci. Sta a lei scegliere uno dei personaggi del gioco, affinchè le venga posta una domanda su un tema specifico. Sceglie il Fitness, e indovina la risposta corretta. Purtroppo, estrae dalla ruota dei premi in palio la carta dello Iettatore, e deve rispondere alla sua domanda per proseguire. Sbaglia, ed è eliminata.

Avanti un altro Pure di sera 11 aprile, il gioco continua per il team GFVip

Dopo una breve interruzione pubblicitaria, gioca Giacomo Urtis. Dal momento che la domanda è a tema Grandi misteri, entra in studio anche l’ospite speciale Roberto Giacobbo. Il concorrente risponde alle domande correttamente, e accumula altri 10.000 Euro. Urtis dopo deve scegliere un altro personaggio dal salottino del programma. Sceglie l’XXXL, che pone una domanda a tema Grandi oggetti. Urtis sbaglia, e deve lasciare il posto a Matilde Brandi. Per ora, solamente la De Blanck ha superato tutte le domande guadagnandosi la possibilità di partecipare al gioco finale.

La Brandi deve superare una particolare prova fisica: deve colpire i bersagli posti su un mirino girevole, al quale è legata una persona. Non riesce, e la palla passa immediatamente a Mario Ermito. Prima di rispondere alle domande deve assistere a uno sketch comico. In seguito a tre risposte corrette, Ermito estrae dalla ruota dei premi il gioco della pariglia. Si scontra così con la De Blanck in un testa a testa, ma sbaglia, ed è eliminato. Torna in gioco Francesco Oppini. Il conduttore gli pone domande a tema Opinionisti. Oppini sbaglia 2 risposte su tre, e viene nuovamente eliminato. Quindi, il concorrente che si confronta in finale per la squadra del GFVip è Patrizia De Blanck.

Il team degli opinionisti

Inizia il turno degli opinionisti; il primo a giocare è Cristiano Malgioglio. Dopo tre risposte corrette, anche Malgioglio pesca la carta dello Iettatore, e deve rispondere a una domanda per non essere eliminato. Però sbaglia, e lascia il posto ad Alba Parietti, che deve rispondere a una serie di domande a tema Grandi conduttori. Così, entra in studio Corrado tedeschi, un altro ospite speciale della puntata. La Parietti indovina tre risposte consecutive, ma poi estrae la carta della pariglia. Non essendoci un campione con un montepremi da mettere in gioco, però, la carta vale zero.

La concorrente può rispondere ad altre tre domande per cercare di accumulare montepremi. Purtroppo sbaglia, e lascia il posto a Michele Cucuzza, che gioca rispondendo a una domanda del personaggio Dottoressa. Cucuzza sbaglia immediatamente, e sale sul palco Antonella Elia. “Almeno lei indovini qualcosa, sennò ci fate una figuraccia voi opinionisti, nessuno vi dà più ascolto in televisione” le dice Bonolis. L’Elia indovina tre risposte consecutive, e pesca la carta da 50.000 Euro. Decide di proseguire, e cercare di aumentare il montepremi con altre tre domande.

Le domande su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Per l’occasione, scatta un momento classico della trasmissione, durante il quale Bonolis e Laurenti devono porre le domande alla concorrente travestiti da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Dopo altre 3 risposte corrette, Antonella Elia è la prima campionessa della squadra Opinionisti, con 65.000 Euro di montepremi a disposizione. Sale dunque sul palco Giovanni Ciacci.

Ciacci indovina 3 risposte consecutive, ma poi estrae la carta dello Iettatore, che pone una domanda a eliminazione diretta per la terza volta nel corso della puntata. Sbaglia e viene eliminato, passando il turno ad Alessandro Cecchi Paone. Dopo sei risposte corrette consecutive, Cecchi Paone accumula un montepremi da 70.000 Euro, supera la Elia e la sostituisce come possibile campione della categoria Opinionisti.

L’ultima possibilità prima del gioco finale è offerta a Cristiano Malgioglio. Il concorrente indovina tre risposte, e accumula un montepremi da 50.000 Euro, con la possibilità di ricevere un’ultima domanda da un personaggio del salottino. Malgioglio sceglie la Ballerina brasiliana, e prima di rispondere chiede di poter ballare la samba con lei. Poi indovina la risposta, accumula altri 20.000 Euro, e pareggia con Cecchi Paone. Quindi, deve pescare nuovamente, per tentare di superare il montepremi da 70.ooo Euro dell’attuale campione. Se non riuscisse, Cacchi Paone sarebbe confermato campione, e dovrebbe sfidarsi con la De Blanck.

Invece, alla fine Malgioglio accumula un montepremi da 90.000 Euro, e diventa il campione del team Opinionisti.

Il gioco finale: Cristiano Malgioglio contro Patrizia De Blanck

Inizia il gioco finale diAvanti un altro Pure di sera, 11 aprile. Come durante le puntate pomeridiane, le risposte dei concorrenti devono essere rigorosamente sbagliate. Siccome, però, dato che ci sono due giocatori e non solo uno, il gioco diventa cooperativo. Bonolis propone le domande alternativamente prima a Malgioglio e poi alla De Blanck. Terminato il tempo, al posto del tempo comincia a diminuire il montepremi.

Purtroppo, alla fine della puntata i concorrenti non riescono a vincere nulla. Però, data la natura della puntata, il cui ricavato va in beneficienza, Mediaset ha comunque previsto che venissero devoluti, a prescindere, 70.000 Euro per la Onlus CE.R.S..

