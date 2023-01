Zona Bianca 22 gennaio, anticipazioni: l’ultima intervista a Gina Lollobrigida

Condividi su

Domenica 22 gennaio, dalle ore 21:15 su Rete 4, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Zona Bianca. Il programma è condotto da Giuseppe Brindisi. La puntata è fruibile in diretta e in streaming anche su Mediaset Play.

Zona Bianca 22 gennaio, l’arresto di Matteo Messina Denaro

Nella diretta di Zona Bianca del 22 gennaio è dedicata un’ampia pagina all’arresto di Matteo Messina Denaro. Il boss di Cosa Nostra è stato fermato lo scorso lunedì, dopo una latitanza durata circa 30 anni. Messina Denaro si trovava all’interno della clinica privata La Maddalena di Palermo. Qui era in cura da diverso tempo per un tumore al colon.

Come racconta Zona Bianca del 22 gennaio, gli inquirenti hanno appurato che l’ex latitante utilizzava da qualche mese l’identità di Andrea Bonafede, 60 enne e suo prestanome. Gli investigatori, attraverso le indagini, hanno rinvenuto tre covi. In uno era presente un’agenda, sulla quale sono scritti nomi e numeri di telefono.

L’ultima intervista a Gina Lollobrigida

A Zona Bianca del 22 gennaio è proposto un focus sulla morte di Gina Lollobrigida. L’attrice si è spenta lo scorso lunedì all’età di 95 anni. Sin da subito si è riacutizzato lo scontro tra le persone a lei vicine. Nelle esequie la folla ha duramente contestato l’ex marito Francisco Javier Rigau. Inoltre prosegue il processo che ha come imputato Andrea Piazzolla, tuttofare della diva che è accusato dal figlio Andrea di circonvenzione di incapace. Giuseppe Brindisi trasmette, in esclusiva, la registrazione dell’ultima intervista che ha rilasciato Lollobrigida alle telecamere del talk.

Inoltre, durante la diretta, si parla della progressiva abolizione del reddito di cittadinanza. La misura di sostegno economico è abolita dal 2024 per i percettori considerati abili al lavoro. A stabilirlo il governo, che ha predisposto la cancellazione nell’ultima Legge di Bilancio.

Zona Bianca 22 gennaio, il Covid-19 in Cina

Durante Zona Bianca del 22 gennaio, Brindisi dedica del tempo al Covid-19. La pandemia continua a rappresentare un’emergenza in Cina, dove la situazione sembra essere fuori controllo. Nonostante questo, il paese ha annunciato il superamento del picco, censurando chi diffonde online notizie differenti. Intanto desta grande preoccupazione l’imminente capodanno lunare, che potrebbe convincere grosse quantità di persone a lasciare la Terra del Dragone.

Infine, nella trasmissione è previsto un approfondimento legato agli eco – attivisti. Nelle ultime settimane sono stati sempre di più i gesti di vandalismo compiuti dagli attivisti ambientali, che protestano contro il cambiamento climatico. Tra questi c’è l’imbrattatura della facciata del Senato, che ha provocato lo sdegno unanime di tutti i partiti politici italiani.