Fuori dal coro, la puntata del 13 settembre: reportage sull’allarme sicurezza

Domenica 10 settembre, in prima serata su Rete 4, è in onda l’ultimo appuntamento della stagione di Zona Bianca. Il talk, come di consueto, è condotto da Giuseppe Brindisi. È possibile assistere alla puntata anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Zona Bianca 10 settembre, la stretta sulle baby gang

Come già preannunciato, Zona Bianca, dopo l’appuntamento del 10 settembre, va in vacanza. Brindisi, infatti, è andato in onda in diretta per tutta la stagione estiva. Ora, con l’avvio dei talk autunnali, Mediaset concede al giornalista qualche settimana di riposo. Al suo posto, da domenica 17 settembre, arriva Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio, che dunque raddoppia, essendo confermato anche nel prime time del giovedì.

Durante Zona Bianca del 10 settembre si parla della recente stretta del governo sulle baby gang. L’esecutivo, dopo i recenti fatti di cronaca accaduti in Italia, ha introdotto alcune novità. Tra queste c’è l’arresto in flagranza per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni che commettono dei reati che prevedono una pena massima di almeno sei anni. È molto discusso, poi, lo stop all’utilizzo del cellulare per i minorenni che hanno ricevuto una condanna. Su questo, la maggioranza è apparsa divisa, con Forza Italia che ha messo in dubbio l’utilità di tale divieto.

Lo stupro di Palermo

Nel corso di Zona Bianca del 10 settembre è analizzato, ancora una volta, lo stupro di Palermo. Della vicenda si è discusso a lungo: una giovane da poco maggiorenne è stata abusata da un branco di sette persone, tra cui un minorenne. La vittima, di recente, ha annunciato di lasciare i social dopo gli insulti che ha ricevuto. Brindisi, durante la puntata, mostra documenti e testimonianze esclusive.

Altro tema di Zona Bianca del 10 settembre è quello delle multe. Poche settimane fa, a tal proposito, si è molto parlato del borgo di Cadoneghe, dove un autovelox, in poco più di un mese, ha segnalato oltre 20 mila violazioni. La Procura di Padova ha avviato una indagine: l’ipotesi, infatti, è che gli strumenti di rivelazioni non siano stati tarati. Qualora ciò fosse vero, le multe sarebbero irregolari.

Zona Bianca 10 settembre, il superbonus

Infine, nel corso di Zona Bianca, è proposto un focus sul superbonus. Il provvedimento è introdotto dal secondo governo guidato da Giuseppe Conte. La maggioranza, per volere di Giorgia Meloni, ha annunciato la volontà di ridimensionare la misura, accusata di essere troppo dispendiosa per le casse dello Stato. Le opposizioni e alcune associazioni di categoria, però, si sono già detti contrari a tale ipotesi.