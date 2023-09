Linea Verde Life, Caradonna ed Isoardi debuttano il 16 settembre da Rimini

Condividi su

Sabato 16 settembre, dalle ore 12:30 su Rai 1, debutta la nuova stagione di Linea Verde Life. Il programma, come di consueto, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Linea Verde Life 16 settembre, le nuove conduttrici

Linea Verde Life, con l’edizione in partenza il 16 settembre, propone al pubblico un’importante novità, che riguarda la conduzione. Marcello Masi e Daniela Ferolla, al timone lo scorso anno, lasciano il posto a una coppia tutta al femminile. C’è, in primis, Elisa Isoardi, che dopo la parentesi con Vorrei dirti che torna sulla rete ammiraglia della TV di Stato, dove ha condotto per anni La prova del cuoco.

Al fianco di Isoardi c’è Monica Caradonna, giornalista che ha lavorato come inviata in diversi show di successo della Rai e che da anni gira in lungo e in largo l’Italia per raccontarne le tante bellezze.

Protagonista il territorio, tra passato e futuro

Dal punto di vista dei contenuti, Linea Verde Life non cambia. Il programma, anche con Isoardi e Caradonna, mantiene la famigerata struttura da format itinerante. In ogni appuntamento, infatti, è protagonista un territorio o una città della Penisola, che viene analizzata in tutti i suoi aspetti.

Nella narrazione dominano le tradizioni, soprattutto quelle legate al settore agroalimentare. Sempre presente anche un occhio al passato, con un focus proposto sul folto patrimonio archeologico sparso nelle regioni italiane.

Le conduttrici, nella stagione di Linea Verde Life in partenza il 16 settembre, dialogano con esperti e studiosi, oltre che con imprenditori e giovani universitari. A loro il compito di illustrare le soluzioni green per vivere in un modo sempre più sostenibile.

Linea Verde Life 16 settembre, la prima tappa è Rimini

Il viaggio di Linea Verde Life porta Elisa Isoardi e Monica Caradonna ad analizzare la città di Rimini. Il centro abitato, tra i più importanti della Romagna, è una delle capitali turistiche del nostro paese. Qui, però, non ci sono solo il mare e gli stabilimenti balneari.

Le conduttrici, durante la prima puntata della nuova stagione di Linea Verde Life, affrontano diverse tematiche. Mostrano, ad esempio, in che modo è possibile rendere elettrico un vecchio scooter. Inoltre, grazie al lavoro di esperti, raccontano che è possibile ricavare delle materie prime dai motori dei frigoriferi e delle lavatrici esauste. Infine, si parla dell’importanza del recupero del corsivo e della stampa di antichi manuensi. Attività, questa, che avviene in un modo sempre più digitale.