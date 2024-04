Maigret e il vagabondo: trama e cast del film in onda su Top Crime

Top Crime propone il film dal titolo Maigret e il vagabondo. Si tratta di una pellicola di genere giallo con atmosfere drammatiche.

La produzione è del Belgio. L’anno di realizzazione è il 2004 e la durata è di un’ora e 22 minuti.

Regia e protagonisti del film Maigret e il vagabondo

La regia è di Laurent Heynemann. Protagonisti principali sono Jules Maigret e Jeff Van Houtte interpretati rispettivamente da Bruno Cremer e Franck Gourlat. Nel cast anche Emilie Lafarge, che dà il volto al personaggio di Léa.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Belgio, la location principale è Hamilton ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio dell’Ontario.

La produzione è della Dune in collaborazione con France 2 (FR2) e Radio Télévision Belge Francophone (RTBF).

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Maigret et le clochard.

Trama del film Maigret e il vagabondo in onda su Top Crime

La trama ha come protagonista un barbone che dorme sotto un ponte vicino la Senna. Una notte viene picchiato e gettato moribondo nella stessa Senna. Viene salvato da due barcaioli, che si trovavano nelle vicinanze, e ricoverato in coma in ospedale.

Il mattino seguente il commissario Maigret viene incaricato del caso. Inizia l’indagine parlando con il proprietario della chiatta più vicina, un fiammingo dal carattere aggressivo che trasporta merci.

Quest’ultimo riferisce a Maigret di aver sentito un’autovettura scendere sul Lungosenna. Poi ci sono stati dei passi ed un tonfo nell’acqua. Infine ha sentito una voce chiedere aiuto ed ha visto il barbone che stava per affogare. Così lo ha aiutato e lo ha portato in salvo sulla riva. Maigret interroga gli altri clochard e viene a sapere che l’uomo in coma è un medico. Era scappato anni prima dalla sua famiglia e aveva vissuto in Africa.

Ritornato in Francia non aveva voluto riprendere i rapporti con la moglie e con la figlia che pure erano vicine al luogo dove lui era solito dormire. Maigret ricostruisce la vita del medico che, una volta svegliatosi dal coma, non vuole assolutamente parlare del suo passato e non desidera rientrare in contatto con la sua vecchia famiglia.

Per la prima volta Maigret non sa come proseguire l’indagine e la sposta sulla famiglia del fiammingo intuendo il suo coinvolgimento nel delitto. Quest’uomo infatti aveva alle spalle già un delitto precedente. Pur scoprendo la verità, Maigret non ha alcuna prova a carico del marinaio fiammingo, anche perché il barbone si rifiuta di collaborare.

Trascorrono alcuni mesi e finalmente si scoprirà che l’indagine del commissario era corretta e il colpevole viene assicurato alla giustizia.

Maigret e il vagabondo: il cast completo

Di seguito il cast del film Maigret e il vagabondo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori