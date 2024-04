Il Clandestino serie tv Rai 1 – trama, cast, finale

Rai 1 propone la serie tv dal titolo Il Clandestino, sottotitolo Un clandestino a Milano. Si tratta di un prodotto di genere poliziesco con atmosfere drammatiche.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2023 e la prima stagione della serie si compone di sei puntate in totale, ognuna della durata di 100 minuti circa.

Il Clandestino film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Rolando Ravello. Protagonisti principali sono Luca Travaglia e Palitha interpretati rispettivamente da Edoardo Leo e Hassani Shapi. Nel cast anche il personaggio di Carolina Vernoni interpretato da Alice Arcuri.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Milano con particolare attenzione alle periferie ed ai piccoli borghi con le scritte sul muro. Insomma non si tratta della Milano borghese, ovvero della “Milano da bere“, ma la città viene vista sotto un’ottica completamente nuova.

La produzione è della Italian Iternational Film in collaborazione con Rai 1 e Rai Fiction.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Il Clandestino – trama della serie tv in onda su Rai 1

La trama ha come protagonista Luca Travaglia, un ex ispettore capo dell’anti terrorismo che ha sempre operato a Roma. Un giorno però durante un servizio si verifica un attentato che costa la vita alla donna da lui amata e fa perdere l’uso delle gambe al più giovane dei suoi agenti.

Travaglia allora si dimette dalla polizia e non riesce a perdonarsi l’accaduto. Lascia Roma e si trasferisce a Milano dove, per mantenersi, fa il buttafuori in alcune discoteche della città. Vive in un minuscolo loft all’interno di un’officina meccanica gestita da un extracomunitario, “il cingalese” di nome Palitha.

L’uomo, intraprendente e dal carattere autoritario, vive a Milano con la moglie e la famiglia. Il giorno in cui Palitha, suo malgrado, deve affrontare una situazione delicata, Luca Travaglia decide di aiutarlo.

Il cingalese viene colpito dalla facilità con cui l’ex poliziotto ha risolto il caso in cui era coinvolto. Così lo convince a fondare una agenzia investigativa chiamata proprio Il clandestino che è finalizzata ad aiutare gli ultimi, ovvero il più poveri, oppure coloro che non vogliono esporsi personalmente.

L’ex poliziotto inizia così a scoprire una Milano diversa e sconosciuta dai mille volti e dalle mille lingue. Si mette al servizio degli umili e cerca di risolvere alcuni casi di cronaca nera. In particolare se ne presentano uno per ogni puntata.

In questo modo Travaglia vuole cercare una maniera per risollevarsi dallo stato depressivo in cui era caduto e rinascere alla vita. La parte finale presenta una serie di colpi di scena. In particolare Travaglia dovrà scoprire i mandanti dell’attentato in cui è morta la sua donna e dovrà anche verificare se la sua stessa compagna era coinvolta nell’attentato.

Il Clandestino: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Il Clandestino e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori