Gabriele Cirilli Live, il 27 giugno su NOVE lo spettacolo di Gabriele Cirilli

Giovedì 27 giugno, su NOVE, è in onda Gabriele Cirilli Live. Lo spettacolo comico è trasmesso in prima serata, dalle 21:20 circa.

Gabriele Cirilli Live, lo show appartiene al ciclo Nove Comedy Club

Gabriele Cirilli Live, fruibile anche in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+, appartiene al ciclo di spettacoli intitolato Nove Comedy Club. Sotto tale etichetta, durante la scorsa stagione televisiva, la rete del digitale terrestre ha proposto vari show di noti comici nostrani, fra cui Giuseppe Giacobazzi e Katia Follesa con Angelo Pisani. Quello odierno, per Gabriele Cirilli, non è l’esordio sulla rete Discovery. Qui, infatti, ha già presenziato nel cast fisso di comici di Only Fun Comico Show.

Di cosa parla lo spettacolo

Gabriele Cirilli Live del 27 giugno propone alcuni degli spezzoni più divertenti dello spettacolo con cui il comico ha girato in lungo e in largo il nostro paese. Lo show ha una durata di circa due ore, durante le quali il protagonista porta in scena la sua esperienza di vita. Con ironia ed intelligenza, Cirilli si concentra soprattutto sui vizi e sulle virtù della società attuale, nella quale il valore della dimensione virtuale ha superato, di gran lunga, quella reale.

Si tratta, dunque, di un’analisi lucida, a tratti tagliante, ma sempre divertente. Nei 120 minuti circa di programma, Gabriele Cirilli affronta una serie di tematiche, alternando questioni banali ad altre decisamente più importanti. Non manca, poi, lo spazio per la riproposizione di alcuni suoi cavalli di battaglia. Fra questi c’è lo storico personaggio di Krusca. Con indosso una minigonna ed una parrucca color lilla, ha esordito con tale maschera a Zelig nel 2000, lanciando il tormentone Chi è Tatiana?.

Gabriele Cirilli Live, la carriera del comico e il futuro a Tale e quale show

Gabriele Cirilli Live, in onda su NOVE oggi, giovedì 27 giugno, è il primo di una lunga serie di impegni che lo attendono nei prossimi mesi. In primis a teatro, in quanto è protagonista di una tournée con Gabriele Cirilli Show, che lo porta ad esibirsi in varie località del nostro paese.

A partire dal prossimo settembre, invece, Gabriele Cirilli dovrebbe tornare al centro delle scene in televisione. Il comico, infatti, dovrebbe essere nel cast fisso di Tale e quale show. La trasmissione, condotta da Carlo Conti, è legata a Cirilli sin dalla prima edizione, andata in onda nel 2012 e nella quale ha gareggiato. In seguito, ha partecipato come ospite dal 2012 al 2017, oltre che nel 2020, 2022 e 2023.