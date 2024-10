Biden Trump Il dibattito, su NOVE il confronto in diretta fra i candidati alla Presidenza USA

Nella notte fra giovedì 27 e venerdì 28 giugno, su NOVE, è in onda, in diretta, l’appuntamento intitolato Biden Trump Il dibattito. Esso consiste nel primo confronto, faccia a faccia, fra Joe Biden e Donald Trump, ovvero i principali candidati alla Presidenza degli Stati Uniti.

Biden Trump Il dibattito, il confronto negli studi di Atlanta della CNN

Su Biden Trump Il dibattito sono puntati gli occhi di tutto il mondo. Da una parte, infatti, c’è l’attuale residente alla Casa Bianca Joe Biden, ricandidato nella tornata prevista il prossimo novembre per i democratici. Dall’altra, invece, c’è il già citato Donald Trump, già Presidente degli USA dal 2017 al 2021 e che rappresenta i repubblicani.

Il primo dibattito pubblico fra i due candidati si svolge ad Atlanta, nei pressi degli studi della rete all news CNN. In occasione dell’evento, sono state messe a punto tre regole severe che ciascuno dei due protagonisti deve rispettare. In primis, per tutta la durata, sono tenuti spenti i microfoni, tranne quello della persona chiamata in quel momento a parlare. Sul palco, poi, non sono ammessi oggetti di scena né appunti scritti in precedenza. I candidati, infine, possono portare con loro solo una penna, un blocco di carta e una bottiglietta d’acqua. A moderare il dibattito fra Biden e Trump ci sono gli anchors della CNN Jake Tapper e Dana Bash.

In Italia la diretta su NOVE

Biden Trump Il dibattito, nel nostro paese, è in onda su NOVE. In particolare, sulla rete ammiraglia in chiaro del gruppo Discovery è fruibile in diretta nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno. Il collegamento parte dalle ore 02:30 circa della notte. Tutti coloro i quali sono interessati, possono assistere al confronto in replica venerdì 28 giugno. In tale occasione, l’orario di messa in onda è dalle 23:00 circa.

Biden Trump Il dibattito, in Italia è presentato da Maria Latella

Nel nostro paese, il dibattito fra Biden e Trump è condotto dalla giornalista Maria Latella. La cronista, a lungo volto di punta dei programmi di informazione di Sky, è una esperta dello scenario politico statunitense. Al suo fianco, in qualità di esperte ed opinioniste, ci sono la giornalista Paola Tommasi e Paola Peduzzi, Vicedirettrice del quotidiano Il Foglio.

Entrambe, così come Latella,sono grandi conoscitrici della politica statunitense. Tutte insieme, dopo aver seguito il confronto in diretta, analizzano ciò che è avvenuto, affrontando le varie tematiche di cui si è parlato nel corso dell’incontro fra Joe Biden e Donald Trump.