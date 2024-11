Serie A 2024-2025, la programmazione tv della 1° giornata: le partite di Milan e Napoli su Sky

Da sabato 17 agosto si disputa la 1° giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato di calcio è composto, come di consueto, da dieci partite. Esse sono tutte visibili in diretta solo su DAZN, che detiene i diritti televisivi per trasmettere integralmente il campionato. Tre incontri per ogni turno, invece, sono fruibili anche su Sky.

Serie A 2024-2025 1° giornata, gli anticipi

Sono quattro le sfide in calendario sabato 17 agosto e valevoli per la 1° giornata di Serie A 2024-2025. Alle 18:30, l’Inter campione d’Italia in carica affronta in trasferta il Genoa di Alberto Gilardino. Nella stessa fascia oraria, il Parma neopromosso nella massima serie accoglie la Fiorentina, fra le compagini più attese della nuova stagione.

In seguito, alle 20:45, sono in programma altri due appuntamenti. Nel primo scendono in campo l’Empoli ed il Monza, due team che hanno subito molti cambiamenti rispetto all’anno scorso. Nel secondo, il rivoluzionato Milan, ora allenato da Paulo Fonseca, cerca di ottenere i tre punti allo Stadio San Siro contro il Torino. Tale incontro è il primo ad essere fruibile anche su Sky.

Gli altri match

La 1° giornata di Serie A procede domenica dalle 18:30, quando il Bologna, che prova a replicare i fasti della scorsa stagione, sfida l’Udinese. In contemporanea, sia Sky che DAZN propongono Hellas Verona-Napoli, con l’esordio ufficiale in campionato di Antonio Conte sulla panchina dei Partenopei. Alle 20:45 scendono in campo entrambe le squadre della Capitale. La Roma, infatti, è di scena alla Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola. La Lazio, invece, sfida la neopromossa Venezia.

La 1° giornata di Serie 2024-2025 termina lunedì 19 agosto con gli ultimi due posticipi. Alle 18:30, Sky e DAZN propongono ai propri abbonati Lecce-Atalanta, con i neroazzurri che provano a rifarsi dopo aver perso la finale della Supercoppa Europea contro la corazzata Real Madrid. Alle 20:45, la Juventus di Thiago Motta esordisce in gare ufficiali contro il Como, fra i team più attivi nella sessione estiva di calciomercato.

Serie A 1° giornata 2024-2025, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 1° giornata di Serie A.

Milan-Torino: Compagnoni e Marchegiani;

Compagnoni e Marchegiani; Hellas Verona-Napoli: Borghi e Dzemaili;

Borghi e Dzemaili; Lecce-Atalanta: Polizzi e Gobbi.

Queste, invece, sono le voci scelte da DAZN per la 1° giornata di Serie A 2024-2025.