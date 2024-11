Il Dottor Alì puntata Emozioni Opposte: trama, cast e curiosità

Sabato 17 agosto, su Real Time, è in onda la puntata Emozioni Opposte de Il Dottor Alì. La serie, medical drama originaria della Turchia, è visibile dalle 21:20 circa.

Il Dottor Alì Emozioni Opposte, regista e dove è girata

Il Dottor Alì è la rivisitazione turca di Good Doctor, produzione seriale nata in Corea del Sud e diventata famosa a livello internazionale soprattutto grazie all’adattamento statunitense intitolato The Good Doctor. L’episodio odierno, così come tutti gli altri della serie, sono realizzati dalla società MF Yapim. Gli sceneggiatori che hanno firmato la trama della fiction sono Pinar Bulut ed Onur Koralp. I registi, invece, sono Yusuf Pirahasan ed Aytac Cicek. Le riprese si sono svolte in varie località della Turchia e si sono concentrate soprattutto sulla capitale Istanbul.

Il Dottor Alì Emozioni Opposte, la trama

Nel corso di Emozioni Opposte de Il Dottor Alì, Vuslat e la figlia Ezo hanno un duro faccia a faccia. La ragazza, dopo essere scappata dalla clinica, ha raggiunto l’ospedale e chiede delle spiegazioni alla genitrice, che invece l’accusa di essere una persona irriconoscente. Durante il confronto, però, Ezo vede Alì mentre è in compagnia di Nazli e ne rimane profondamente turbata, al punto da iniziare a riflette sui suoi reali sentimenti verso il protagonista. Quest’ultimo, intanto, è ancora molto scosso per la morte del dottor Adil.

Spoiler finale

In Emozioni Opposte de Il Dottor Alì, il personaggio principale subisce un nuovo, ulteriore ricatto da parte di Vuslat. Quest’ultima, infatti, lo costringe a respingere Ezo: se non lo farà se la prenderà con Nazli. Intanto, al pronto soccorso giunge una donna che presenta forti dolori alla testa e nausea. Lei è convinta di soffrire di emicranie, ma i dottori sospettano che possa avere un problema di salute decisamente più grave, che potrebbe coinvolgere in modo permanente il cervello. Infine, è ricoverato un promesso sposo che soffre da ben dieci anni di continui dolori allo stomaco. I medici effettuano un’ecografia, dalla quale emerge una massa che potrebbe indicare la presenza di una malattia seria.

Il Dottor Alì Emozioni Opposte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, in onda dalle 21:20 su Real Time e fruibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

Taner Olmez: Alì Vefa;

Hazal Turesan: Beliz;

Onur Tuna: Ferman;

Sinem Unsal: Nazli;

Murat Aygen: Tanju;

Reha Ozcan: Adil;

Firat Altunmese: Demir;

Hayal Koseouglu: Acelya.