Two Mothers: anticipazioni del film in onda su Cielo

Cielo propone il film dal titolo Two Mothers. Si tratta di una pellicola di genere commedia con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Francia. L’anno di realizzazione è il 2013 e la durata è di un’ora e 40 minuti.

Regia e protagonisti del film Two Mothers

La regia è di Anne Fontaine. Protagonisti principali sono Roz e Lil interpretati rispettivamente da Robin Wright e Naomi Watts. Nel cast anche Xavier Samuel, che dà il volto al personaggio di Ian.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Australia, la location principale è Seal Rocks ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio del Nuovo Galles del Sud.

La produzione è della Gaumont in collaborazione con Screen Australia e Hopscotch Features.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Two Mothers in onda su Cielo

Il protagonista Harold cerca e trova un lavoro come professore universitario a Sydney all’insaputa di Roz: si aspetta che la moglie e il figlio siano disposti a trasferirsi nella metropoli con lui, ma dopo l’iniziale freddezza deve accettare il rifiuto che porterà alla separazione tra i due.

Decisivo per questa rottura il rapporto che si instaura tra Roz e Ian. Tom, scoperta la madre a letto con il suo miglior amico, si reca da Lil con la quale avvia, quasi per vendetta, il sesso. Le due coppie si confessano tutto e, pur ripromettendosi di non dare seguito a questi sentimenti che li hanno investiti improvvisamente, non resistono alla passione e proseguono di comune accordo serenamente.

Due anni dopo Tom risponde ad un’offerta di lavoro del padre ed è così costretto a passare gran parte del suo tempo a Sydney. Lì ha una relazione con una sua coetanea, Mary, e pur continuando ad amare Lil è spinto da questa a lasciarla e quindi a sposare la ragazza che lo ama.

Il tempo passa e Ian va a fare una nuotata nell’oceano finché non arriva a un molo libero nell’acqua, lo stesso molo dove ha iniziato a corteggiare Roz, e Roz e Lil nuotavano da ragazze. Sale a bordo e vede che Tom, Lil e Roz sono lì. Dopo aver detto loro buongiorno, si sdraia accanto a Roz.

Two Mothers: il cast completo

Di seguito il cast del film Two Mothers e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori