Serie A 2024-2025, la settima giornata: Fiorentina-Milan su DAZN, su Sky il Napoli

Venerdì 4 ottobre inizia la settima giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato di calcio procede con dieci appuntamenti, tutti trasmessi su DAZN. Tre di questi, invece, sono proposti in co-esclusiva su Sky.

Serie A 2024-2025 settima giornata, gli anticipi

Sono due gli anticipi del venerdì valevoli per la settima giornata di Serie A 2024-2025. Alle 18:30, sia DAZN che Sky propongono la partita fra il Napoli, attuale capolista in campionato e guidato da Antonio Conte, e il Como di Cesc Fabregas, che è in un ottimo momento di forma fisica. Alle 20:45, l’Hellas Verona accoglie il Venezia, penultimo ed in crisi di risultati.

Il sabato, la settima giornata di campionato prosegue con altri tre anticipi. Dalle 15:00 l’Udinese, reduce da due sconfitte consecutive, prova a tornare a fare punti contro il Lecce. Alle 18:00 l’Atalanta, dopo l’ottima vittoria in Champions League, prova ad ottenere i tre punti contro il Genoa, che ha raccolto solo un punto negli ultimi quattro incontri. Infine, alle 20:45, l’Inter, campione d’Italia in carica, sfida il Torino, grande sorpresa di questa prima parte di stagione e momentaneamente quinta in classifica. Il confronto fra i nerazzurri e i granata è visibile su Sky e DAZN.

Le partite della domenica

La settima giornata di Serie A 2024-2025 termina la domenica. Alle 12:30 la Juventus di Thiago Motta, attualmente in seconda posizione, ospita in casa il Cagliari, che sette giorni fa ha festeggiato la prima vittoria in campionato. Alle 15:00 si disputano, in contemporanea, gli incontri Bologna-Parma e Lazio-Empoli. Tre ore più tardi, dalle 18:00, scende in campo il Monza ultimo in classifica. Il club, che attraversa il momento più complesso da quando è tornato in Serie A, cerca la prima vittoria in campionato contro la Roma di Ivan Juric, che in Europa League ha perso, a sorpresa, contro l’Elfsborg. Infine, il turno termina alle 20:45 con il sempre tanto atteso match fra la Fiorentina e il Milan, che non perde in Serie A dal 31 agosto.

Serie A 2024-2025 settima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti Sky della settima giornata di Serie A 2024-2025.

Napoli-Como: Compagnoni e Marchegiani;

Compagnoni e Marchegiani; Inter-Torino: Zancan e Bergomi;

Zancan e Bergomi; Monza-Roma: Borghi e Gobbi.

Queste, invece, le voci scelte da DAZN per la settima giornata di campionato.