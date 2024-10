Reazione a Catena, Gli Sconcertati sono i nuovi campioni: età, lavoro e quanto hanno vinto

Giovedì 10 ottobre, Gli Sconcertati sono divenuti i nuovi campioni di Reazione a Catena. Il trio è riuscito ad avere la meglio su I Mici di Mare.

Reazione a Catena Gli Sconcertati, chi sono i nuovi campioni

Ad inizio puntata, come da tradizione, Pino Insegno ha chiesto ai concorrenti di presentarsi. La squadra Gli Sconcertati è tutta al maschile, formata da Fabio, Walter e Gabriele. Quest’ultimo è stato indicato dagli altri come il portavoce e, dunque, ha dovuto presentare il team. A tal proposito ha detto: “Ci chiamiamo così perché abbiamo deciso di partecipare al programma durante un concerto, che è poi stato annullato. Quindi siamo rimasti Sconcertati… Siamo tutti e tre della Lombardia: io sono di Milano, Walter da Lodi e Fabio è della Brianza“.

I tre hanno avuto la meglio su I Mici di Mare. Lorenzo, Filippo e Giovanni sono rimasti al vertice dello show per pochi giorni, essendo divenuti campioni nella puntata del 7 ottobre scorso. Nonostante l’esperienza breve, i giovani hanno vinto un montepremi totale di poco superiore ai 3 mila euro.

Come è andata la partita

Nel confronto fra Gli Sconcertati e I Mici di Mare di Reazione a Catena del 10 ottobre c’è stato un netto predominio degli avversari, che sono riusciti a chiudere con un montepremi provvisorio di ben 100 mila euro. I campioni in carica hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot. Grazie ad una intuizione di Filippo sono riusciti a risolvere la catena di parole, ottenendo in questo modo un bonus di cinque secondi di tempo da utilizzare durante L’Intesa vincente.

In tale manche, I Mici di Mare hanno messo in mostra una performance di basso livello. Dopo aver commesso una lunga serie di errori, i campioni in carica sono riusciti a chiudere con tre punti. Anche Gli Sconcertati hanno avuto più di qualche difficoltà, ma alla fine hanno vinto grazie a sei risposte corrette.

Reazione a Catena Gli Sconcertati, esordio con vittoria

Gli Sconcertati hanno debuttato a L’ultima catena con un budget provvisorio di 136 mila euro. Una cifra, questa, che a causa di ripetuti errori è scesa a 4.250 euro. I tre hanno deciso di dimezzare ulteriormente la somma, per acquistare il terzo elemento. La parola vincente, valevole 2.125 euro, inizia con Sc e finisce con A ed è da associare a Piccolo e Prima. Dopo alcuni secondi di riflessione, il trio ha deciso di puntare tutto sul lemma Scala. Una parola, questa, che ha permesso loro di vincere.