Reazione a Catena, I Mici di Mare sono i nuovi campioni: chi sono e quanto hanno vinto

Dopo oltre un mese, cambiano i campioni di Reazione a Catena, con I Mici di Mare che sono riusciti ad ottenere tale titolo dopo una partita combattuta. Il trio ha approfittato del ritiro de Le Volta Pagina, dominatrici dell’ultimo mese di programma.

Reazione a Catena I Mici di Mare, chi sono i nuovi campioni

I Mici di Mare è una compagine formata da Lorenzo, Giovanni e il portavoce Filippo. Quest’ultimo, per presentarsi, afferma: “Ci siamo conosciuti al mare, a Sestri Levante in Liguria. Io sono di Bergamo ma vivo a Milano, gli altri due sono nativi e residenti a Milano. Abbiamo una chat di gruppo che si chiama I Mici e dunque abbiamo deciso di chiamarci in questo modo“. I giovani sono riusciti a sconfiggere Le Scelte Giuste, ovvero Asy, Anna ed Oriana, colleghe ed amiche.

Nella puntata di lunedì 7 ottobre di Reazione a Catena, dunque, hanno partecipato due team nuovi. Le Volta Pagina, dopo 31 puntate da campionesse, si sono ritirate per motivi personali e lavorativi. Durante la lunga esperienza nel game hanno stracciato tutti i record, indovinando la parola finale in ben quindici occasioni e vincendo un montepremi totale di oltre 300 mila euro.

Come è andata la partita

La partita fra I Mici di Mare e Le Scelte Giuste è stata molto equilibrata. Solo alla fine, i primi hanno preso le distanze, arrivando ad un jackpot di 75 mila euro, contro i 66 mila delle sfidanti. Esse, per tale motivo, hanno affrontato la Zot, la catena di parole che se risolta permette di ottenere cinque secondi in più di tempo ne L’Intesa Vincente. Grazie ad una intuizione di Anna, le donne hanno sfruttato l’occasione, vincendo il bonus.

Ne L’Intesa vincente, Le Scelte Giuste hanno commesso qualche errore di troppo, indovinando solo quattro termini. Lo stesso punteggio hanno fatto I Mici di Mare. Le due squadre hanno affrontato lo spareggio. In esso, Lorenzo, Giovanni e Filippo sono stati più veloci nel fornire la risposta corretta, divenendo così i campioni.

Reazione a Catena I Mici di Mare, il gioco finale

I Mici di Mare, a Reazione a Catena del 7 ottobre, hanno affrontato L’ultima catena con un montepremi di 109 mila euro. Durante la manche, però, hanno commesso più di qualche errore, riducendo il proprio jackpot a quota 3.407 mila euro. Una cifra, questa, scesa ulteriormente a 1.704 euro dopo la decisione di acquistare il terzo elemento. Lorenzo, Giovanni e Filippo hanno dovuto indovinare la parola corretta con De iniziale ed I finale, da associare a Calza e Sette. I tre hanno puntato tutto sul lemma Denari, vincendo la somma in palio.