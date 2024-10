Time Cut: anticipazioni del film in onda su Netflix

Netflix propone il film dal titolo Time Cut. Si tratta di una pellicola di genere horror con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2024 e la durata è di un’ora e 35 minuti.

Regia e protagonisti del film Time Cut

La regia è di Hannah Macpherson. Protagonisti principali sono Lucy Field e Gil interpretati rispettivamente da Madison Bailey e Michael Shanks. Nel cast anche Antonia Gentry, che dà il volto al personaggio di Summer Field.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Canada, la location principale è Winnipeg ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio del Manitoba.

La produzione è della Ace Entertainment in collaborazione con Urban Prairie Post Production e Netflix.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film Time Cut in onda su Netflix

Il film ha come protagonista una giovane di nome Lucy Fields, una liceale che si diverte a calarsi nel ruolo di una inventrice dilettante. Un giorno trova accidentalmente una macchina del tempo, non sapendola utilizzare, si ritrova per caso nel 2003.

Questo è proprio l’anno in cui la sorella fu assassinata da uno sconosciuto killer che non è mai stato assicurato alla giustizia. Lucy si trova ad un bivio. Da una parte vorrebbe trovare la soluzione al mistero della sorella e scoprirne l’assassino, dall’altra però teme che potrebbe alterare irrimediabilmente il futuro. E cambiare così anche la sua stessa esistenza.

I telespettatori alla fine sapranno qual è la decisione di Lucy, in quale maniera ha deciso di fermare l’assassino, salvare la propria famiglia e non farsi scoprire come viaggiatrice del tempo.

Time Cut: il cast completo

Di seguito il cast del film Time Cut e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori