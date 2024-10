The Bad Guy puntata Il magistrato buono su Rai 2: trama, cast e curiosità

Mercoledì 30 ottobre, su Rai 2, è in onda la puntata intitolata Il magistrato buono di The Bad Guy. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è visibile, in prima visione in chiaro, dalle ore 22:30 circa.

The Bad Guy Il magistrato buono, regista e dove è girata

Le società che hanno lavorato alla realizzazione del prodotto sono Indigo Film ed Amazon Studios. Nel lungo elenco dei produttori esecutivi della fiction spiccano Nicola Giuliano, Andrea Passalacqua, Viola Prestieri. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. Dietro la macchina da presa, in qualità di registi, ci sono Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

Le riprese si sono svolte in Sicilia, concentrandosi in particolare su Palermo e Marsala. In Italia, il titolo non è inedito. Nel 2022, infatti, ha debuttato in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video. La prima stagione è composta da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone una alla settimana, nella seconda serata del mercoledì.

The Bad Guy Il magistrato buono, la trama

Al centro de Il magistrato buono di The Bad Guy, il protagonista è Nino Scotellaro. Quest’ultimo è un magistrato dal carattere scorbutico, che ha dedicato l’intera sua attività lavorativa alla lotta alla mafia. Da anni, è impegnato nella caccia a Mariano Sumo, un boss latitante accusato di aver commesso centinaia di omicidi. Quando sembra essere vicino alla sua cattura, però, accade un imprevisto e il malavitoso riesce ancora una volta a fuggire.

Spoiler finale

Scotellaro, nel corso dell’appuntamento di oggi, va su tutte le furie per ciò che è avvenuto ed attacca le istituzioni locali, accusandole di essere colluse e di aver provocato il fallimento dell’operazione. Un atto di accusa molto forte, che ha delle pesanti ripercussioni sul magistrato. Quest’ultimo, durante uno spettacolo teatrale al quale era molto legato per questioni personali, è arrestato dalle forze dell’ordine: alcuni criminali, infatti, lo hanno indicato come membro di una cosca mafiosa.

The Bad Guy Il magistrato buono, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Bad Guy, la cui prima puntata prende il via dalle 22:20 circa di oggi, mercoledì 30 ottobre, su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.