Maigret e il misterioso signor Owen: anticipazioni del film in onda su Top Crime

Top Crime propone il film dal titolo Maigret e il misterioso signor Owen. Si tratta di una pellicola di genere azione con atmosfere poliziesche, tratta dall’omonimo romanzo di George Simenon.

La produzione è della Francia. L’anno di realizzazione è il 1997 e la durata è di un’ora e 31 minuti.

Regia e protagonisti del film Maigret e il misterioso signor Owen

La regia è di Pierre Koralnik. Protagonisti principali sono Jules Maigret e Mylène Turner interpretati rispettivamente da Bruno Cremer e Arielle Dombasle. Nel cast anche Bernard Haller, che dà il volto al personaggio di Monsieur Louis.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Francia, la location principale è Parigi ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della capitale francese.

La produzione è della Dune in collaborazione con EC Télévision e Filmes do Tejo.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Maigret et l’improbable Monsieur Owen.

Trama del film Maigret e il misterioso signor Owen in onda su Top Crime

Maigret è stanco. Decide così di interrompere la solita routine quotidiana per concedersi un periodo di meritato riposo. Sceglie una località balneare non troppo lontana da Parigi. Un suo conoscente di nome Louis lo invita a trascorrere questa breve vacanza nel suo lussuoso albergo dove vengono ospitati personaggi importanti non solo del mondo dello spettacolo e della politica.

Maigret si sofferma ad analizzare da un punto vista psicologico, tutti gli esemplari di varia umanità che si trovano nella hall del grande albergo. Tra tutti gli ospiti nota in particolare l’attrice Mylene Turner accompagnata dal marito Roger molto più giovane di lei, ma dal carattere inquieto. Inoltre Maigret nota anche il signor Owen costretto su una sedia a rotelle e assistito dalla sua infermiera personale di nome Germaine.

Un altro personaggio interessante per Maigret è l’ex dottor Shaft, un uomo amante dell’arte in tutte le sue forme. Nella quiete apparente dell’albergo, accade una disgrazia: nella camera del signor Owen viene ritrovato un cadavere. Naturalmente la presenza di Maigret spinge i responsabili dell’albergo, e soprattutto il suo amico Louis a chiedergli di condurre le indagini per scoprire l’assassino.

Maigret e il misterioso signor Owen: il cast completo

