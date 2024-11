Swat 7 puntata 30 novembre: trama, cast e curiosità

La settima stagione di Swat, al via la scorsa settimana, prosegue con una nuova puntata nel prime time di oggi, sabato 30 novembre. La rete sulla quale è possibile fruire della serie poliziesca è Rai 2.

Swat 30 novembre, regista e dove è girata

Ideata da Aaron Rahsaan Thomas e da Shawn Ryan, le società che hanno curato la realizzazione del titolo sono Original Film, Perfect Storm Entertainment, CBS Television Studios e Sony Pictures Television.

La regia dei nuovi episodi è di Billy Gierhart, Maja Vrvilo, Cherie Dvorak, Jann Turner, Hanelle Culpepper, Michael D. Olmos e Oz Scott. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura, invece, sono Kent Rotherham, Sarah Alderson, Alan Morgan, Ryan Keleher, Matthew T. Brown, John Amato, Mellori Velasquez e Charlie Haddaway.

Le riprese si sono svolte negli USA, dove la produzione seriale ha debuttato lo scorso febbraio. Il nuovo capitolo è composto da tredici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 60 minuti.

Swat 30 novembre, la trama

Nel corso di Swat di sabato 30 novembre, la squadra di agenti guidata da Hondo deve dare la caccia ad un gruppo di criminali giapponese chiamato Yakuza. La banda, da poco tempo, è arrivata a Los Angeles, dove ha iniziato a seminare morte e distruzione. In particolare, i malavitosi hanno preso di mira alcuni espatriati giapponesi, che sono stati giustiziati per strada. Nel frattempo, Nichelle deve fare i conti con delle accuse che potrebbero mettere a rischio il suo lavoro presso l’ufficio dell’ispettore generale.

Spoiler finale

In seguito, nell’appuntamento odierno della serie, gli agenti di polizia danno la caccia ad un pericoloso uomo cileno. Quest’ultimo ha fatto irruzione nel bel mezzo di una festa privata organizzata dalla famiglia di un medico ed, armato, ha rapito una donna e sua figlia.

Intanto, Tan è costretto a fare delle ammissioni con la famiglia in merito alla sua vita privata. Infine, Hondo sospetta che il padre abbiamo commesso un furto e decide di affrontare direttamente la situazione.

Swat 30 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della settima stagione di Swat, la cui programmazione tv italiana procede con due nuovi appuntamenti in onda dalle ore 21:20 circa su Rai 2 e fruibili in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.