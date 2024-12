Don Matteo episodio Resurrezione su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 19 dicembre, su Rai 1, giunge al termine la quattordicesima stagione di Don Matteo con la puntata dal titolo Resurrezione. La fiction, appartenente al genere drammatico, prende il via alle 21:25 circa, iniziando subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Don Matteo Resurrezione, regista e dove è girata

Quello odierno è decimo ed ultimo appuntamento della quattordicesima stagione di Don Matteo. La fiction è una produzione originale di Lux Vide. Coloro che hanno curato la regia sono Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Riccardo Vicario.

Quest’ultimo, fra l’altro, ha già diretto la tredicesima stagione della fiction, andata in onda su Rai 1 nella primavera del 2022. La sceneggiatura, invece, è firmata da Alessandro Boncinvenni, Enrico Oldoini e Domenico Saverni. Le riprese si sono svolte a Spoleto, che oramai ospita da anni il set della produzione.

Il quattordicesimo capitolo della fiction ha ottenuto ottimi ascolti. Nonostante sia in onda dal 2000, il titolo genere ancora grande interesse fra il pubblico: le puntate, infatti, hanno convinto una media di oltre 4 milioni di telespettatori, per una share del 23,6%.

Don Matteo Resurrezione, la trama

Nel corso di Resurrezione, decimo ed ultimo episodio della serie, la città di Spoleto si appresta a festeggiare l’arrivo della Domenica delle Palme. Per celebrare al meglio le funzioni religiose del periodo pasquale, Don Massimo, interpretato come sempre dall’attore Raoul Bova, decide di coinvolgere, nelle varie iniziative della parrocchia, anche i carcerati della città.

Il parroco può contare sull’aiuto del maresciallo Cecchini, che ha il volto di Nino Frassica. Quest’ultimo decide di accettare l’incarico di regista per uno spettacolo su Gesù, nel quale presenziano, come attori, alcuni detenuti.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante il finale della quattordicesima stagione della fiction, Giulia trova, finalmente, il coraggio di parlare con Diego. La ragazza esprime, con sincerità, i propri sentimenti verso il Capitano. Lui, a sua volta, è costretto una volta per tutte a fare chiarezza e a prendere una decisione.

Don Matteo Resurrezione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi presenti nel corso della quattordicesima stagione di Don Matteo, che giunge al termine con l’ultima puntata in onda oggi, giovedì 19 dicembre, al via alle 21:25 circa su Rai 1 e visibile in streaming ed on demand tramite il sito Rai Play.