Don Matteo puntata Indagine su una figlia su Rai 1: trama, cast e curiosità

Eccezionalmente martedì 17 dicembre, su Rai 1, è in onda la puntata dal titolo Indagine su una figlia di Don Matteo. La fiction prende il via a partire dalle ore 21:25 circa, subito dopo la fine del game show Affari Tuoi.

Don Matteo Indagine su una figlia, regista e dove è girata

Quello odierno è il nono e penultimo appuntamento della quattordicesima stagione di Don Matteo. La fiction è una produzione originale di Lux Vide. Coloro che hanno curato la regia sono Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Riccardo Vicario.

Quest’ultimo, fra l’altro, ha già diretto la tredicesima stagione della fiction, andata in onda su Rai 1 nella primavera del 2022. La sceneggiatura, invece, è firmata da Alessandro Boncinvenni, Enrico Oldoini e Domenico Saverni. Le riprese si sono svolte a Spoleto, che oramai ospita da anni il set della produzione.

Don Mattteo Indagine su una figlia, la trama

Nel corso di Indagine su una figlia di Don Matteo, i protagonisti devono lavorare ad un caso che li coinvolge molto da vicino. I carabinieri, infatti, sono chiamati ad indagare per scoprire l’identità delle persone colpevoli di una violenta aggressione nei confronti del Colonnello Giulio Tommasi.

Lo storico personaggio della serie, giunto in città per trovare la figlia nell’episodio andato in onda sette giorni fa, è trasportato in gravi condizioni in ospedale: è in pericolo di vita. Per Nino Cecchini, il luogo in cui è avvenuto il tutto ha una valenza particolare nell’inchiesta: si tratta, infatti, di una zona alla quale Tommasi è molto legato. Secondo il Maresciallo non è una coincidenza.

Spoiler finale

Nel frattempo, il Capitano Diego Martini e la PM Vittoria, dopo tante peripezie, hanno finalmente una possibilità di stare insieme. Tuttavia, Giulia, oramai consapevole di essere innamorata del personaggio interpretato da Eugenio Mastandrea, è disposta a tutto pur di impedire tale ricongiungimento. Inizia, così, una vera e propria operazione di sabotaggio, nella quale trova l’aiuto di un complice decisamente inaspettato.

Don Matteo Indagine su una figlia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi presenti nel corso della quattordicesima stagione di Don Matteo, la cui programmazione tv prosegue oggi, eccezionalmente martedì 17 dicembre, con il nono appuntamento, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 circa.