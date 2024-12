A Natale cambio vita: trama del film in onda su Rai 1

Rai 1 propone il film dal titolo A Natale cambio vita. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale con atmosfere romantiche.

La produzione è del Canada. L’anno di realizzazione è il 2023 e la durata è di un’ora e 24 minuti.

Regia e protagonisti del film A Natale cambio vita

La regia è di Corey Sevier. Protagonisti principali sono Renée e Aaron interpretati rispettivamente da Vanessa Lengies e Corey Sevier. Nel cast anche Paula Boudreau, che dà il volto al personaggio di Maria.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Canada, la location principale è Toronto ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio dell’Ontario.

La produzione è della Vortex Productions in collaborazione con Hallmark Channel e TF1.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Take Me Back for Christmas.

Trama del film A Natale cambio vita in onda su Rai 1

Dopo una giornata di lavoro particolarmente scoraggiante nel suo negozio locale di souvenir, Renée esprime il desiderio di una vita diversa da quella che ha vissuto fino ad ora.

Detto fatto. Il desiderio si avvera e Renée si risveglia in un grattacielo di New York come amministratore delegato di una delle società di consegna di kit per pasti di maggior successo al mondo.

Tutto è apparentemente perfetto nella nuova vita che ha desiderato, tranne una cosa: non è più sposata con il suo amato marito. La sua nuova vita è troppo piena per includere il marito o è destinata a riconquistarlo? È quello che scopriranno i telespettatori alla fine del film.

A Natale cambio vita: il cast completo

Di seguito il cast del film A Natale cambio vita e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori