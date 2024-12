The Walking Dead The Ones Who Live il 30 dicembre su Sky Atlantic: trama, cast e curiosità

Lunedì 30 dicembre, su Sky Atlantic, esordisce la serie tv The Walking Dead The Ones Who Live. Il titolo, spin off di The Walking Dead, è trasmessa sulla rete visibile sul canale 110 di Sky in prima serata, a partire dalle ore 21:10 circa.

The Walking Dead The Ones Who Live, regista e dove è girata

Sono numerose le società di produzione che hanno realizzato The Ones Who Live. In particolare, coloro che hanno realizzato le serie sono Skybound Entertainment, Valhalla Entertainment, Circle of Confusion, Schneibot ed AMC Studios. Ideata da Scott M. Gimple, Danai Gurira e Andrew Lincoln, la sceneggiatura è firmata da Scott M. Gimple, Danai Gurira, Andrew Lincoln, Scott M. Gimple, Nana Nkweti, Channing Powell, Gabriel Llanas e Matthew Negrete.

La regia, invece, è di Michael E. Satrazemis, Michael Slovis, e Bert con Bertie. La prima ed unica stagione è composta da sei appuntamenti. Essi hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Sky Atlantic li manda in onda tutti insieme, a partire dalle ore 21:10 circa. Le riprese si sono svolte in varie località degli Stati Uniti.

The Walking Dead The Ones Who Live, la trama

La trama dello spin off di The Walking Dead è ambientata a cinque anni di distanza dall’uscita di scena di Rick Grimes da The Walking Dead. L’ex sceriffo, ora, lavora nella CRM sotto il comando di Donald Okafor. Ben presto, però, la convivenza si dimostra più complessa del previsto. Il personaggio principale e il suo capo, infatti, hanno un duro faccia a faccia.

Spoiler finale

In seguito allo scontro, Rick fa una scoperta molto importante: la CRM è la responsabile del disastroso bombardamento che ha colpito varie città degli USA. Fra le altre, sono finite nel mirino del gruppo le metropoli Atlanta, Philadelphia e Los Angeles. Come se non bastasse, viene a sapere che Okafor è in possesso di informazioni delicate riguardanti la moglie Michonne e la figlia Judith.

Grimes, ovviamente, è turbato da tale scoperta. Tuttavia, non fa in tempo a confrontarsi con il capo in quanto l’accampamento è attaccato da una misteriosa persona.

The Walking Dead The Ones Who Live, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv visibile su Sky Atlantic nella prima serata di lunedì 30 dicembre.