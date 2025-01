Ora o mai più 2025, la seconda puntata: vince Pierdavide Carone

Sabato 18 gennaio, Rai 1 ha mandato in onda la seconda puntata di Ora o mai più 2025. Lo show, come di consueto, ha preso il via in prima serata, subito dopo Affari Tuoi.

Ora o mai più 2025 seconda puntata, i duetti

La seconda puntata del programma è iniziata con la consueta fase dei duetti. Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti hanno duettato con Alle porte del sole, seguiti da Antonella Bucci e Raf con Il battito animale. La diretta è andata avanti con Noi due nel mondo e nell’anima, brano dei Pooh eseguito da Riccardo Fogli con Anonimo italiano. I due hanno ottenuto una standing ovation dal pubblico, anche se i giudici non l’hanno premiata con voti alti.

Pago con la coach Patty Pravo ha cantato E dimmi che non vuoi morire. Matteo Amantia, vincitore del debutto, ha cantato 7000 caffè con Alex Britti e nella clip di presentazione non ha nascosto di essere risentito verso Marco Masini, per un commento svolto sette giorni fa. Rita Pavone e Valerio Scanu propongono la cover di Fortissimo. Con Kobra si sono esibiti Donatella Rettore e Carlotta, mentre Marco Masini e Loredana Errore hanno proposto Ci vorrebbe il mare.

Le sfide fra concorrenti

Nella seconda manche di Ora o mai più 2025, i concorrenti si sono affrontati in dei duelli uno contro uno. Valerio Scanu sfida Pierdavide Carone: i due cantano Io camminerò e Mi manchi con Fausto Leali. La vittoria è andato al cantautore, che ha trionfato 52 a 48.

Alessandra Bucci e Carlotta, con Alexia, hanno eseguito Per dire di no e Dimmi come. La prima ha ottenuto il trionfo per un soffio: 52 a 50. Ancora Fausto Leali ha duettato in Un’ora fa e Io amo con Matteo Amantia e Pago: l’ex frontman dei Sugarfree ha vinto 52 a 48. Infine, Anonimo Italiano sconfigge 46 a 45 contro Loredana Errore. I concorrenti hanno duettato con Paolo Vallesi sulle note di Persone inutili e La forza della vita.

Ora o mai più 2025 seconda puntata, la classifica

Alla fine, nella seconda puntata di Ora o mai più 2025 sono stati cumulati i voti dei giudici a quelli del pubblico a casa. La classifica finale è la seguente:

Pierdavide Carone; Matteo Amantia; Pago; Antonella Bucci; Loredana Errore; Valerio Scanu; Anonimo Italiano; Carlotta.

Il nuovo appuntamento dello show ha ottenuto un calo negli ascolti rispetto all’esordio. Il programma di Marco Liorni ha convinto 2,4 milioni di telespettatori. La puntata, terminata qualche minuto dopo l’una di notte, ha ricevuto il 17,27% di share.