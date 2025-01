C’è posta per te 2025, la seconda puntata: Gaetano ritrova dopo 60 anni Giovanna

Sabato 18 gennaio, Canale 5 ha mandato in onda la seconda puntata di C’è posta per te 2025. Lo show ha ottenuto, ancora una volta, ottimi ascolti, convincendo 4,7 milioni di spettatori con il 31% di share. Qui di seguito elenchiamo tutte le storie.

C’è posta per te 2025 seconda puntata, la storia di Stefano De Martino

A C’è posta per te 2025 è arrivato Stefano De Martino. Il conduttore è giunto in studio per sorprendere Anna e Concetta. Le due sono state chiamate dallo show dai figli e nipoti, che hanno voluto ringraziare le donne per aver speso l’intera vita per loro. La conduttrice ha letto una lunga lettera, durante la quale i protagonisti hanno voluto ripercorrere i difficili momenti del passato, tra cui la lunga malattia del padre.

Lucia e il figlio Claudio

Lucia chiama figlio Claudio, non si parlano da sette anni perché ha litigato con la nuora Samantha. Lei è siciliana, il figlio è andato via e piano piano si è allontanato al punto da non scendere dalla mamma quando si è dovuta operare per rimuovere una neoplasia polmonare. La donna rimprovera al figlio il fatto di aver scoperto da Facebook che è diventata nonna.

Secondo Lucia, il figlio si è distaccato dopo che lei ha litigato con Samantha. La protagonista ha invitato i due a mettere da parte “ogni rancore”. Claudio, però, ha negato tutto: “Quando ho incontrato Samantha ho trovato la mia famiglia e ho provato a proteggerla. Non sono mai stato comandato dal mia moglie”. Samantha rimprovera la suocera per la lontananza manifestata durante il momento del bisogno. Alla fine, anche grazie a Maria De Filippi, i due aprono la busta.

C’è posta per te 2025 seconda puntata, Gaetano ritrova Giovanna dopo 60 anni

Nella puntata, Gaetano cerca Giovanna, conosciuta 60 anni fa mentre era a bordo di un bus. Lei è di Ascoli, si fidanzano mentre lui fa il militare. Quando è congedato torna a Salerno, dove incontra Maria, che diventerà poi sua moglie, e decide di non rispondere più a Giovanna. Oggi, 60 anni dopo, spera di incontrarla di nuovo. Il protagonista conosce sette donne e legge ad ognuna di loro una lettera. Alla fine, una delle pretendenti lo riconosce, apre la busta e si lasciano andare ad un lungo abbraccio.

Annamaria non riesce a recuperare il rapporto con le figlie

Annamaria che cerca di recuperare rapporto con le figlie Tatiana e Samantha. È tornata dalla mamma malata, lasciando le figlie a 25 e 20 anni. A luglio muore la mamma, l’ex marito non va al funerale e lei decide di non tornare più a casa, senza dirlo alle figlie. Queste, intanto, sono sempre più fredde. L’ultima volta che le ha sentite è nel 2021, quando le figlie l’hanno accusata di abbandono. Alla fine, le due hanno deciso di chiudere la busta.

C’è posta per te 2025 seconda puntata, la storia di Andrea

Infine, a C’è posta per te del 18 gennaio c’è Andrea. Il ragazzo vuole sorprendere il padre Massimo, che si è spento dopo essere rimasto vedovo. Il giovane, in una lettera, ha parlato del rapporto che lo lega al genitore, senza dimenticare i momenti felici passati tutti insieme. Alla fine, è entrato in studio Matteo Berrettini, campione di tennis.