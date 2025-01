Pubblicità Nespresso, detective George Clooney e una parata di stelle, da Eva Longoria e Camille Cottin

A partire dal 15 gennaio 2025, sulle principali emittenti televisive italiane è in rotazione la nuova pubblicità di Nespresso. La nota azienda di caffè ha puntato, ancora una volta, su George Clooney, affiancato però da altre star di Hollywood.

Pubblicità Nespresso 2025, chi sono i testimonial

La campagna comunicativa di Nespresso è una realizzazione della Hogarth Worldwide. La parte creativa, invece, è di McCann Worldgroup. Oltre che in televisione, la società ha ideato una strategia di pianificazione capace di coinvolgere vari altri media, compresi quelli digitali.

Come già detto, il testimonial del promo è, ancora una volta, George Clooney. L’attore, da anni volto dell’azienda, interpreta il personaggio del detective George, chiamato a risolvere dei casi e che sarà al centro di una serie di puntate. Per la prima, in onda da pochi giorni, è affiancato da altre star di Hollywood. In primis Eva Longoria, nel cast di Desperate Housewifes e Only Murders in the Building. Con lei Camille Cottin (Assassinio a Venezia, House of Gucci e Killing Eve) e Kim Go Eun (Piccole Donne e The Advocate A Missing Body).

La descrizione

La pubblicità 2025 di Nespresso è ambientata a bordo di un lussuoso treno. Il protagonista, l’investigatore George, è chiamato a risolvere un caso: una passeggera, interpretata da Camille Cottin, ha subito il furto delle capsule Nespresso e ora è disperata perché non può bere il caffè per la colazione. Clooney, allora, raccoglie i vari indizi, che lo portano ad indagare nel vagone cucina. Qui trova la chef, Eva Longoria, intenta a gustare il caffè realizzato con la refurtiva.

George Clooney ha risolto l’enigma: apre i cassetti e recupera tutte le capsule, facendosi dare dalla cuoca anche quelle che lei teneva nascoste sotto il cappello. Il protagonista, però, si rifiuta di consegnare la refurtiva a Camille per “confiscare le prove“. A questo punto, si sente una voce fuori campo che comunica a tutti lo stop alle riprese. Si scopre, in questo modo, che ciò a cui stavamo assistendo era, in realtà, un set.

Al termine, l’assistente di studio chiede a Clooney di consegnare le capsule Nespresso utilizzate in scena. Riprendendo ciò che ha fatto in scena Eva Longoria, si scopre che anche il protagonista ha tentato di rubarne alcune, nascondendole sotto il cappello.

Pubblicità Nespresso 2025, la recensione

La pubblicità di Nespresso è senza dubbio ben fatta. In primis dal punto di vista dei testimonial: non capita spesso, almeno nel nostro paese, di assistere ad uno spot con un cast di così alto livello. D’altronde, nel minuto di promo è possibile vedere all’opera attori che, insieme, hanno collezionato, fra gli altri, due Premi Oscar, quindici candidature ai Golden Globe e un Premio Cesar.

Un cast di questo tipo non può che dar vita ad una produzione di grande qualità. Nonostante la scarsa durata, Nespresso è riuscita a mettere a punto un piccolo film, che presenta tutti gli elementi tipici del linguaggio cinematografico: c’è un’ambientazione originale e caratterizzante, dei personaggi ben definiti e una trama che incuriosisce. Non manca, poi, neanche il colpo di scena, che si verifica sul finale, quando lo spettatore scopre che tutto ciò a cui ha assistito era, in realtà, un set di riprese. Il tutto accompagnato da un montaggio, una regia e una scrittura di qualità.

Se queste sono le premesse, la saga avviata da Nespresso con protagonista il detective George è sicuramente molto promettente.