Dalla Strada al Palco e Io Canto Senior: finalisti ed ascolti della terza puntata

Venerdì 24 gennaio sono andate in onda due nuove puntate di Dalla Strada al Palco e Io Canto Senior. I due show sono stati trasmessi, rispettivamente, su Rai 1 e Canale 5.

Dalla Strada al Palco Io Canto Senior 24 gennaio, chi in finale da Nek e Guaccero

Per quanto riguarda Dalla Strada al Palco del 24 gennaio, i conduttori Nek e Bianca Guaccero hanno accolto, nel ruolo di passanti importanti, Valentina Persia, Giuseppe Fiorello e Sergio Friscia. I due concorrenti più votati dal pubblico e dunque automaticamente in finale sono Francesco Sicilia e Selma Ezzine.

Il primo è un musicista, ha 24 anni e a causa di una malattia è costretto sulla sedia a rotelle. Ha un animo poetico: oltre alle melodie, scrive anche poesie. Il giovane talento ha conquistato tutti eseguendo, al pianoforte, un suo inedito. La seconda, invece, ha 20 anni ed è originaria della provincia di Benevento. Su Rai 1 si è cimentata nella cover di Greatest Love of All di Whitney Houston.

A loro, nell’appuntamento del 24 gennaio di Dalla Strada al Palco, si è aggiunto Domenico Vaccaro, ripescato dai passanti importanti e dunque automaticamente in finale. Il 32enne, di Trani, è soprannominato L’uomo bandiera e, nella sua esibizione acrobatica ha sollevato persino la conduttrice Bianca Guaccero.

Dalla Strada al Palco Io Canto Senior 24 gennaio, chi sono gli eliminati da Gerry Scotti

Per quanto riguarda Io Canto Senior, diretto concorrente di Dalla Strada al Palco, il conduttore Gerry Scotti ha guidato la semifinale del format. Dopo tutte le esibizioni, sia da singoli che in duetto con i coach, l’artista vincitore della serata è Gabriele Paolucci, che ha ricevuto 70 punti. Il secondo è Massimo Gentili a quota 68 punti, seguito da Saba De Rossi, terza a 61 lunghezze.

Al ballottaggio per l’eliminazione finale, invece, sono andati Angelo Aliano, Cristina Di Meo, Pino Minio e Gabriella Bonino. Gli ultimi due sono stati salvati ed hanno staccato il pass per la finale. I primi, invece, devono definitivamente abbandonare il gioco.

Come sono andati gli ascolti

Per quanto riguarda gli ascolti, consueto trionfo per Rai 1. Infatti, Dalla Strada al Palco, il 24 gennaio, ha vinto in maniera agevole la sfida contro Io Canto Senior. Il format di Nek e Guaccero ha interessato 2,6 milioni di telespettatori, per una share del 18,3%. Si tratta, comunque, di un dato più basso rispetto a quello di sette giorni fa. Decisamente più staccato il talent canoro di Gerry Scotti, che invece ha tenuto compagnia a 1,9 milioni di italiani, con una share del 14,1%.