La nuova miniserie tv thriller spagnola Quella notte (titolo originale Esa noche) è finalmente approdata su Netflix, promettendo di tenere gli spettatori incollati allo schermo. Creata da Jason George e basata sul celebre romanzo That Night di Gillian McAllister, la serie traspone un intenso dramma familiare che esplode in seguito a un tragico incidente avvenuto durante una vacanza nella Repubblica Dominicana. Composta da 6 episodi, la narrazione si sviluppa attraverso un intricato labirinto di segreti che mette a nudo la fragilità dei legami di sangue di fronte alla paura.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Quella notte”

La serie è una prestigiosa produzione spagnola originale Netflix, che vanta un cast composto da alcuni dei volti più popolari e promettenti del panorama audiovisivo iberico. Il tono del racconto si inserisce perfettamente nel filone del thriller psicologico familiare, dove l’azione cede spesso il passo all’analisi delle conseguenze morali e del peso insostenibile delle bugie. La regia punta molto sulla costruzione della tensione emotiva, rendendo lo spettatore complice del dilemma etico vissuto dalle protagoniste.

Dove è stata girata la serie?

La storia si sposta tra due scenari geograficamente e visivamente contrapposti, fondamentali per definire l’atmosfera del racconto:

La Repubblica Dominicana : le sue spiagge paradisiache e la vegetazione rigogliosa fanno da contrasto violento al tragico incidente che dà il via alla trama.

: le sue spiagge paradisiache e la vegetazione rigogliosa fanno da contrasto violento al tragico incidente che dà il via alla trama. La Spagna: qui si sviluppa la parte più cupa della storia, legata alle indagini di polizia e al tormentato percorso giudiziario dei personaggi.

Le location caraibiche non sono solo una cornice estetica, ma diventano il simbolo di un momento di spensieratezza perduta che perseguiterà le sorelle per il resto della loro vita.

Trama della serie tv “Quella notte”

Le tre sorelle Arbizu — Elena, Cris e Paula — partono per la Repubblica Dominicana sperando di ritrovare quell’unione familiare che il tempo ha logorato. Tuttavia, una notte, dopo un violento litigio e in un momento di totale confusione sotto la pioggia battente, Elena investe accidentalmente un uomo lungo una strada isolata. In preda al panico e terrorizzata dalle conseguenze legali in un paese straniero, chiede alle sorelle di aiutarla a nascondere il corpo e l’auto, dando inizio a un incubo senza fine.

Da quella decisione scellerata scaturisce:

Una catena inarrestabile di bugie che coinvolge l’intera cerchia sociale delle donne.

Scelte morali sempre più estreme per proteggere il segreto comune.

Un’indagine serrata che, a distanza di anni, torna a minacciare la loro libertà.

Un senso di colpa soffocante che le perseguiterà per ben 15 anni.

La serie utilizza sapientemente i salti temporali tra presente e passato, mostrando con crudo realismo come un singolo errore di valutazione possa scatenare un effetto domino capace di polverizzare una famiglia.

Spoiler finale: la verità viene a galla

Attenzione spoiler: nell’episodio conclusivo, il castello di carte costruito dalle sorelle crolla definitivamente. La verità su quanto accaduto realmente quella notte nella Repubblica Dominicana emerge in tutta la sua tragicità, rivelando che l’incidente nascondeva dettagli ancora più oscuri legati alla vittima. Le tre sorelle sono costrette a un confronto finale e definitivo con le proprie responsabilità. Il finale è autoconclusivo e risolve tutti i principali nodi narrativi; proprio per questo, fonti vicine alla produzione indicano che una seconda stagione è da considerarsi molto improbabile.

Cast completo della serie tv “Quella notte”

Il cast principale è guidato da tre attrici che hanno già dimostrato il loro valore in altri grandi successi Netflix:

Clara Galle : nel ruolo della tormentata Elena Arbizu.

: nel ruolo della tormentata Elena Arbizu. Claudia Salas : interpreta la determinata Cris Arbizu.

: interpreta la determinata Cris Arbizu. Paula Usero : presta il volto alla sensibile Paula Arbizu.

: presta il volto alla sensibile Paula Arbizu. Pedro Casablanc: interpreta una figura chiave legata alle indagini.

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