Giallo trasmette questa sera l’episodio Doppio gioco della serie Jack Taylor 2. L’appuntamento è in prima serata su canale 38 del digitale terrestre alle 21:10.

Jack Taylor ha debuttato in televisione, in Irlanda nel 2010. La serie è ambientata a Galway proprio in Irlanda. È basata sui romanzi dello scrittore canadese Ken Bruen la penna ha creato il personaggio del poliziotto.

Jack Taylor è un detective della vecchia scuola, abituato a pensare e risolvere casi di cronaca nera con l’intuito e la riflessione. Non è mai ricorso a mezzi tecnologici e inoltre è un anticonformista. Ha un difetto che spesso emerge nelle indagini di cui è protagonista: beve molto più di quanto non dovrebbe.

L’attore che impersona è Iain Glen.

Jack Taylor 2 episodio Doppio gioco – trama

L’episodio che va in onda questa sera su Giallo ha per titolo Doppio gioco. Si può considerare una sorta di continuazione del film tv andato in onda 7 giorni fa, perché Jack Taylor sta ancora vivendo sulla propria pelle le conseguenze di quanto era accaduto nel caso di cronaca raccontato da Giallo la scorsa settimana.

Ricordiamo che Taylor si era occupato nel caso di un ragazzo rapito da sconosciuti. Il fine era di chiedere un riscatto ai suoi ricchi genitori che però avevano ingaggiato Christopher Fulford, un investigatore londinese arrogante e presuntuoso che non era riuscito a venire a capo di nulla. A questo punto la fidanzata del giovane si era rivolta a Jack Taylor perché, in un pacchetto, le era arrivato il dito reciso del fidanzato.

Jack Taylor era riuscito a venire a capo del caso ma ci sono stati dei coinvolgimenti successivi. Saranno raccontati all’inizio dell’episodio in onda questa sera.

Mentre tutto ciò accade arriva un nuovo caso per il poliziotto. È stato ucciso un giovane stagista che lavorava nella filiale irlandese di una grande società americana che si occupava di software finalizzati al gioco.

Jack Taylor 2 – il finale di stagione

Nella parte finale dell’episodio, e della stagione, Jack Taylor riuscirà a scoprire i motivi che hanno indotto determinati manager a volere la morte del giovane stagista. Si cela un mistero dietro questa grande società americana. In effetti i software di cui si occupavano non erano perfettamente adeguati alle esigenze di mercato.

Ed è proprio su questo particolare determinante che Jack Taylor continua la propria indagine riuscendo a portarla a termine felicemente.

Una curiosità: i primi episodi Jack Taylor hanno avuto una versione anche in DVD. La lingua originale è l’inglese ma ci sono i sottotitoli anche in olandese, nazione nella quale Jack Taylor è molto apprezzato.

Jack Taylor – il cast della serie tv in onda su Giallo

Di seguito il cast completo della serie tv in onda su Giallo.